Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaBorsa haftayı düşüşle kapattı
HaberlerUzmanpara

Borsa haftayı düşüşle kapattı

19.03.2026 - 13:40 | Son Güncellenme:

#Borsa#BIST 100#Piyasa

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 0,51 değer kaybederek 13.047,72 puandan tamamladı. Bugün piyasalar Arife günü nedeniyle yarım gün açık kaldı. Yarın Ramazan Bayramı nedeniyle piyasalar kapalı olacak.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 67,41 puan azalırken toplam işlem hacmi 65,4 milyar lira oldu.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Bankacılık endeksi yüzde 1,84, holding endeksi yüzde 0,08 değer kaybetti.

Sektör endekslerini arasında en çok yükselen yüzde 2,35 ile sigorta, en çok değer kaybeden ise bankacılık oldu.

Küresel piyasalarda, Orta Doğu'daki çatışmaların etkisiyle artan petrol fiyatları ve ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini sabit tutmasının ardından negatif bir seyir öne çıkıyor.

Hürmüz krizinin ardından Irak’tan Adana’ya petrol sevkiyatı başladı: İşte Türkiye’nin kazancı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRHürmüz krizinin ardından Irak’tan Adana’ya petrol sevkiyatı başladı: İşte Türkiye’nin kazancıHaberi Görüntüle

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi de küresel piyasalardaki satışlara paralel haftanın son işlem gününü negatif tamamladı.

Yurt içinde açıklanan verilere göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) resmi rezerv varlıkları, geçen hafta bir önceki haftaya göre yüzde 4 azalarak 189,6 milyar dolar oldu.

Haberin Devamı

PİYASALAR KAPALI KALACAK

Analistler, yarın Ramazan Bayramı tatili nedeniyle yurt içi piyasaların kapalı olacağını belirtti. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.900 ve 12.800 puanın destek, 13.200 ve 13.300 seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Altın sert çakıldı, yatırımcı panikte! Düşüş sürecek mi? İşte piyasalardaki son rakamlar
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRAltın sert çakıldı, yatırımcı panikte! Düşüş sürecek mi? İşte piyasalardaki son rakamlarHaberi Görüntüle
EN ÇOK OKUNANLAR
ABD'den flaş açıklama: Bugün en büyük saldırı gerçekleşecek, Tahran'a ölüm yağacak
Meteoroloji ve AKOM'dan peş peşe uyarı! Yağış, fırtına ve soğuk aynı anda geliyor: Sıcaklık 4 derece düşecek
APP plaka yasağı sonrası 'karekod' kaosu: Başvurular 5 katına çıktı
Galatasaray'a Manchester City'den dünya yıldızı! Liverpool maçı sonrası sürpriz iddia
Yazarlar
RİYAD'DA FÜZELERİN GECESİ...
Kontrolsüz savaş!...
TAHRAN BÜYÜKELÇİSİ
Bu iş kötüye gidiyor
Futbolda dijital devrim
Bayrama hazır bir şehir
Yeniden zirveye çıkabilir mi?
İftar davetine değer katmak
İlgili Haberler
İstanbul Valiliği 'Zimem defteri' geleneğini sürdürüyor: 73 milyon lira borç kapatıldı
CHP'yi eleştiren Milli Eğitim Bakanı Tekin'den "Tosun Paşa" benzetmesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü
Güney Marmara-Adalar hattında yarın bazı feribot seferleri iptal edildi