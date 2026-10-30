Borsa İstanbul'dan "Barikat İnternet Güvenliği Bilişim Ticaret AŞ" açıklaması

Borsa İstanbul Grubundan bazı yayın organlarında ve sosyal medyada yer alan haberlere ilişkin yapılan açıklamada, Grubun Barikat İnternet Güvenliği Bilişim Ticaret AŞ ile sözleşme ilişkisinin 2017 yılında başladığı belirtilerek, şirketin ortaklık yapısının değiştiğinin öğrenilmesi üzerine kurum içi fesih süreçlerinin başlatıldığı ve sözleşmenin süresinden önce sonlandırıldığı aktarıldı.

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Açıklamada, "Adı geçen şirket ile yapılan sözleşme ürün tedarikine yönelik olup alınan ürünler uluslararası kabul görmüş firmaların ürünleridir. Barikat İnternet Güvenliği Bilişim Ticaret AŞ tarafından kurumlarımızın herhangi bir bilgisine ya da sistemine ulaşılması hiçbir şekilde söz konusu değildir." ifadeleri kullanıldı.