Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaBorsa İstanbul güne düşüşle başladı
HaberlerUzmanpara

Borsa İstanbul güne düşüşle başladı

08.07.2026 - 10:09 | Son Güncellenme:

#Borsa İstanbul#Ekonomi#Bist 100

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,28 düşüşle 14.456,75 puandan başladı.

Borsa İstanbul güne düşüşle başladı

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,50 değer kazancıyla 14.497,37 puandan tamamladı. Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 40,62 puan ve yüzde 0,28 azalışla 14.456,75 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,63, holding endeksi yüzde 0,25 değer kaybetti.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

EN ÇOK GERİLEYEN ULAŞTIRMA ENDEKSİ OLDU

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,49 ile kimya petrol plastik, en çok gerileyen yüzde 1,08 ile ulaştırma oldu. Küresel piyasalar, Orta Doğu'da tırmanan gerilimlerin enflasyon ve merkez bankalarının politika adımları üzerindeki dolaylı etkilerine ilişkin endişelerle karışık bir seyir izlerken, bugün gözler ABD Merkez Bankasının (Fed) toplantı tutanaklarına çevrildi.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
ABD, ticari gemileri hedef aldığı gerekçesiyle İran'da 80'den fazla hedefi vurduğunu bildirdi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRABD, ticari gemileri hedef aldığı gerekçesiyle İran'da 80'den fazla hedefi vurduğunu bildirdiHaberi Görüntüle

Analistler, 36.⁠ ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nden gelecek haber akışının bugün de yakından takip edileceğini belirtti. Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise Fed toplantı tutanakları, ABD'de toptan eşya stoklarının takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.300 ve 14.200 puanın destek,14.600 ve 14.700 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

EN ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan-Trump görüşmesi İsrail ve Yunanistanda gündem: Güç terazisi kırılacak
Erdoğan-Trump görüşmesi İsrail ve Yunanistan'da gündem: Güç terazisi kırılacak
Tapu işlemlerinde kritik değişim: 4 risk ortadan kalkıyor
Tapu işlemlerinde kritik değişim: 4 risk ortadan kalkıyor!
Fenerbahçede Mason Greenwood bekleyişi Aziz Yıldırımdan sosyal medya talebi
Fenerbahçe'de Mason Greenwood bekleyişi! Aziz Yıldırım'dan sosyal medya talebi
Renklerin ve jestlerin dili: Sıcak, güven veren, rahat
Renklerin ve jestlerin dili: Sıcak, güven veren, rahat
Yazarlar
Özay Şendir
Özay ŞendirSon Türk devletinin aklı...
Abbas Güçlü
Abbas GüçlüNeden mutsuzuz?
Güldener Sonumut
Güldener SonumutNATO zirvesinde ‘Ankara’ ruhu
Deniz Kilislioğlu
Deniz KilislioğluTrump’ın yolu
Dilara Koçak
Dilara KoçakSeyahat etmek genç hissettirir mi?
Servet Yıldırım
Servet YıldırımGüvenlikten ekonomiye işte yeni dönem
İlgili Haberler
Ekrem İmamoğlunun sözleri mahkeme başkanını kızdırdı: Komutanım, alalım dışarıya
Ekrem İmamoğlu'nun sözleri mahkeme başkanını kızdırdı: Komutanım, alalım dışarıya
Sıfır Atık Vakfı ile UNICEF Türkiye arasında mutabakat zaptı imzalandı
Sıfır Atık Vakfı ile UNICEF Türkiye arasında mutabakat zaptı imzalandı
AK Parti Genel Merkez Kadın Kollarından NATO Zirvesinde çağrı Uçurumu kapatmak için üç temel değişime ihtiyaç var
AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları'ndan NATO Zirvesi'nde çağrı! 'Uçurumu kapatmak için üç temel değişime ihtiyaç var'
6 yaşındaki Tesnimin ölümünde yeni gelişme Yıkım faciası davasında tahliye kararı
6 yaşındaki Tesnim'in ölümünde yeni gelişme! Yıkım faciası davasında tahliye kararı