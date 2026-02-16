Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
UzmanparaBorsa İstanbul rekor kırdı
HaberlerUzmanparaBorsa İstanbul rekor kırdı

Borsa İstanbul rekor kırdı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,62 artışla 14.269,21 puandan başladı. Açılışın ardından endeks 14.400 puan seviyesini de aşarak yeni bir rekora imza attı.

16.02.2026 - 10:01 | | AA
Borsa İstanbul rekor kırdı

BIST 100 endeksi, cuma gününü önceki kapanışın hemen üstünde 14.180,69 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük ve haftalık kapanışını gerçekleştirdi. Bugün açılışta ise BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 88,52 puan ve yüzde 0,62 artışla 14.269,21 puana çıktı.

Haberin Devamı

Açılışın ardından endeks 14.433 puan seviyesine kadar yükselerek yeni bir rekora imza attı.

Altında ‘akılları karıştıran’ 2 veri: ‘Bu hafta çok dikkatli olunmalı!’ İşte son tahminler
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRAltında ‘akılları karıştıran’ 2 veri: ‘Bu hafta çok dikkatli olunmalı!’ İşte son tahminlerHaberi Görüntüle

Küresel piyasalarda, ABD'de geçen hafta açıklanan enflasyon verisinin beklentilerin altında gelmesiyle risk algısı bir miktar azalırken, bugün ABD, Çin ve Güney Kore'de piyasaların kapalı olması dolayısıyla işlem hacmi düşük seyrediyor.

GÜNCEL BORSA VERİLERİ İÇİN TIKLAYIN

Teknoloji ve yapay zeka hisselerine yönelik yüksek değerleme endişelerinin etkileri devam ederken, ABD'de cuma günü açıklanan enflasyon verisinin beklentilerin altında kalmasıyla ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimine gideceğine ilişkin öngörüler güçlendi. Bu durum piyasalarda risk algısının azalmasını sağladı.

Analistler, bu hafta ABD'de açıklanacak büyüme, Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ile Fed Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) toplantı tutanaklarından gelecek mesajların piyasaların odağında yer alacağını belirtti.

Haberin Devamı
Kredi kartı kullananlar dikkat! ATM'de görünce şaşırmayın: Bugün resmen başladı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRKredi kartı kullananlar dikkat! ATM'de görünce şaşırmayın: Bugün resmen başladıHaberi Görüntüle

İŞTE BORSA İÇİN DESTEK VE DİRENÇLER

Bugün yurt içinde bütçe dengesi, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde sanayi üretiminin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.300 ve 14.400 puanın direnç, 14.000 ve 13.900 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.

Hazine iki doğrudan satış gerçekleştirecek

Hazine iki doğrudan satış gerçekleştirecek

33 yıllık ortaklık silahla bitti! Maslak Oto Sanayi’de eşine siper olan kadın konuştu: Korku hissetmedim

33 yıllık ortaklık silahla bitti! Maslak Oto Sanayi’de eşine siper olan kadın konuştu: Korku hissetmedim