Borsa İstanbul rekordan döndü

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,36 yükselişle 13.225,04 puana çıkarak rekor seviyeden başladı. Açılışın ardından 13.262 puan seviyesine kadar yükselerek rekor kıran BIST 100 endeksi tarihi zirve seviyeden geri çekildi. İşte detaylar...

27.01.2026 - 10:07 | | AA
Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yüzde 1,42 değer kazanarak 13.177,32 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Bugün açılışta ise BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 47,72 puan ve yüzde 0,36 artışla 13.225,04 puana çıkarak güne rekor seviyeden başladı.

Açılışın ardından BIST 100 endeksi 13.262 puanı görerek tarihi rekorunu yeniledi. Zirve seviyeyi gördükten sonra BIST 100 endeksi 13.099 puan seviyelerine geriledi.

Küresel piyasalarda, yarı iletken hisselerindeki satış baskısının azalması ve jeopolitik risklerdeki dengelenmenin risk iştahını artırmasıyla pozitif bir seyir izlenirken, söz konusu risk iştahı yurt içi piyasalarda da etkili oluyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin, yurt dışında ise ABD'de konut fiyat endeksi, Richmond Fed imalat sanayi endeksi ve New York Fed tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.300 ve 13.400 puanın direnç, 13.200 ve 13.100 puanın destek konumunda olduğunu söyledi.

 

 

