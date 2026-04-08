Borsa İstanbul'da 'ateşkes' yükselişi

08.04.2026 - 10:07 | Son Güncellenme:

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 3,34 artışla 13.353,43 puandan başladı. Açılışın ardından endeks 13.500 puan seviyesini de aştı. Günlük bazda değer kazancı %4.50 seviyesini aştı. İşte detaylar...

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,45 değer kaybederek 12.921,56 puandan tamamladı.

Bugün açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 431,87 puan ve yüzde 3,34 artışla 13.353,43 puana çıktı.

Açılışın ardından endeks 13.500 puan seviyesini de aştı. Günlük bazda değer kazancı %4.50 seviyesini aştı.

Orta Doğu’da ABD-İran arasında sağlanan ve İsrail’i de kapsayan geçici ateşkesin ardından küresel piyasalarda pozitif bir seyir izlenirken, yurt içi piyasalarda da bankacılık hisselerindeki sert yükselişlerin öncülüğünde alıcılı bir seyir izleniyor.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a tanıdığı sürenin dolmasına saatler kala Pakistan'ın arabuluculuğunda yapılan görüşmelere ilişkin yaptığı duyuruda, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Münir'in öncülüğünde, iki ülke arasında yürütülen müzakerelerin olumlu sonuç verdiğini belirtti.

Son dakika... ABD ve İran'ın anlaşmasına piyasalar nasıl tepki verdi? İşte güncel altın, dolar ve euro fiyatları...
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRSon dakika... ABD ve İran'ın anlaşmasına piyasalar nasıl tepki verdi? İşte güncel altın, dolar ve euro fiyatları...Haberi Görüntüle

Trump, Pakistan'ın bu gece olası saldırıların durdurulması ve Hürmüz Boğazı'nın açılmasını kapsayan önerisini kabul ettiğini aktararak, "İran'a yönelik bombardıman ve saldırıları iki haftalık süre için askıya almayı kabul ediyorum. Bu, iki taraflı bir ateşkes olacaktır." ifadelerini kullandı.

İran'daki askeri hedeflerini zaten gerçekleştirdiğini savunan ve İran'la "uzun vadeli" bir barış konusunda anlaşmaya yakın olduklarını belirten Trump, "İran'dan 10 maddelik bir teklif aldık ve bunun müzakere için uygulanabilir bir temel olduğuna inanıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Öte yandan, bu gelişmelerle Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), 17 baz puan düşüşle 268 baz puana indi.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve ABD'de Fed'in toplantı tutanaklarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.600 ve 13.700 puanın direnç, 13.300 ve 13.200 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Ateşkes ilan edildi Trumptan saatler sonra ilk açıklama, dikkat çeken yüzde 50 detayı
Ateşkes ilan edildi! Trump'tan saatler sonra ilk açıklama, dikkat çeken 'yüzde 50' detayı
Trumptan saatler sonra ilk açıklama, dikkat çeken yüzde 50 detayı
Trump'tan saatler sonra ilk açıklama, dikkat çeken 'yüzde 50' detayı
Binlercesi bir anda ortaya çıktı, kıyıyı sardı Mersinde şaşkına çeviren görüntü
Binlercesi bir anda ortaya çıktı, kıyıyı sardı! Mersin'de şaşkına çeviren görüntü
İşte Hürmüz Boğazı için 3 gelecek senaryosu: Son çare
İşte Hürmüz Boğazı için 3 gelecek senaryosu: 'Son çare'
Yazarlar
Özay Şendir
Özay ŞendirSuyun en bulanık hali, İsrail DAEŞ ilişkisi
Abbas Güçlü
Abbas GüçlüUmursamazlık (2)
Dilara Koçak
Dilara KoçakKalbiniz her gün ne yediğinizi hatırlıyor
Asu Maro
Asu MaroKeşke provası olsaydı
Servet Yıldırım
Servet Yıldırım‘Canlanmayı’ yakalayabiliriz
İlgili Haberler
Son dakika... Hakan Çakır cinayet davasında karar açıklandı
Son dakika... Hakan Çakır cinayet davasında karar açıklandı
TIR’ın gizli bölmesinden çıkan servet komşuya kaldı 101 bin euro kaçak para girişimi
TIR’ın gizli bölmesinden çıkan servet komşuya kaldı! 101 bin euro kaçak para girişimi
Ev değil uyuşturucu üssü çıktı Kaçak elektrikle kurduğu sistem şaşkına çevirdi
Ev değil 'uyuşturucu üssü' çıktı! Kaçak elektrikle kurduğu sistem şaşkına çevirdi
Son dakika... Akdenizde 4.8 büyüklüğünde deprem
Son dakika... Akdeniz'de 4.8 büyüklüğünde deprem