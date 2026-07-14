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UzmanparaBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 0,32 değer kaybetti
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 0,32 değer kaybetti

14.07.2026 - 13:35 | Son Güncellenme:

#Ekonomi#Borsa İstanbul#Bist 100

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,32 değer kaybederek 14.047,06 puana geriledi.

Borsa İstanbulda BIST 100 endeksi 0,32 değer kaybetti

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 44,96 puan ve yüzde 0,32 azalışla 14.047,06 puana indi. Toplam işlem hacmi 79 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 1,38, holding endeksi yüzde 0,34 değer kazandı.

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EN FAZLA KAYBETTİREN FİNANSAL KİRALAMA FAKTORİNG OLDU

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 1,97 ile tekstil deri, en fazla kaybettiren ise yüzde 9,3 ile finansal kiralama faktoring oldu. Küresel piyasalar ABD ile İran arasında Orta Doğu'da gerilimin tırmanmasıyla beraber karışık seyrediyor.

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ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'nda ABD ablukasının yeniden yürürlüğe girdiğini ve boğazdan geçen tüm gemilerden yüzde 20 geçiş ücreti alınacağını açıklamasına karşı İran tarafı, ABD'nin Hürmüz Boğazı'na müdahale etmesine izin vermeyeceklerini bildirdi.

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Analistler, günün geri kalanında ABD'de enflasyon verisi başta olmak üzere Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin haber akışının takip edileceğini, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.000 ve 13.900 puanın destek, 14.100 ve 14.250 puanın direnç konumunda olduğunu belirtti.

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