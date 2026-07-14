Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne düşüşle başladı
HaberlerUzmanpara

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne düşüşle başladı

14.07.2026 - 10:04 | Son Güncellenme:

#Borsa#BIST 100#ABD Enflasyonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,74 düşüşle 13.988,40 puandan başladı.

Borsa İstanbulda BIST 100 endeksi güne düşüşle başladı

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,60 değer kaybederek 14.092,02 puandan tamamladı. Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 103,61 puan ve yüzde 0,74 azalışla 13.988,40 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,17, holding endeksi yüzde 0,12 değer kaybetti.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

PİYASALARIN ODAĞINDA ABD ENFLASYON VERİLERİ VAR

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,31 ile kimya petrol plastik, en çok gerileyen yüzde 9,35 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Küresel piyasalar negatif seyrediyor! Gözler ABD enflasyon verilerinde
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRKüresel piyasalar negatif seyrediyor! Gözler ABD enflasyon verilerindeHaberi Görüntüle

Küresel piyasalar, ABD ve İran arasında tırmanan gerilimin petrol fiyatlarını yükseltmesi ve tahvil piyasasında satış baskısını artırmasından kaynaklanan endişelerle negatif seyrederken, gözler bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.

İlginizi Çekebilir
Borsada yarınki işlemlerin takası 17 Temmuzda yapılacak
Borsada yarınki işlemlerin takası 17 Temmuz'da yapılacak
Avrupa borsaları haftaya karışık bir seyirle başladı
Avrupa borsaları haftaya karışık bir seyirle başladı
BIST 100 endeksi haftaya yüzde 0,39 düşüşle başladı
BIST 100 endeksi haftaya yüzde 0,39 düşüşle başladı

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de enflasyon verisi başta olmak üzere Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin haber akışının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.900 ve 13.800 puanın destek, 14.100 ve 14.200 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

EN ÇOK OKUNANLAR
ABD enflasyonu piyasaları sarstı Altın fırladı, dolar geriledi
ABD enflasyonu piyasaları sarstı! Altın fırladı, dolar geriledi
Beşiktaş, Leandro Trossardı resmen açıkladı
Beşiktaş, Leandro Trossard'ı resmen açıkladı
Nihat Kahveci gözaltına alındı Olayın polis tutanağı ortaya çıktı
Nihat Kahveci gözaltına alındı! Olayın polis tutanağı ortaya çıktı
Sırp bakandan skandal sözler 500 yıl Türkleri bekledik
Sırp bakandan skandal sözler! '500 yıl Türkleri bekledik'
Yazarlar
Melih Aşık
Melih AşıkKARADENİZ SERGİSİ
Zafer Şahin
Zafer ŞahinSevr planı hep güncel
Ali Eyüboğlu
Ali EyüboğluHaluk Levent’in ‘Ahbap’ ihaneti
Güldener Sonumut
Güldener SonumutAB’den umut verici Kıbrıs hamlesi
Eren Aka
Eren AkaKars’ın kaderini değiştirebilir!
Çağdaş Ertuna
Çağdaş ErtunaMartin Margiela müzayedesi nasıl geçti?
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Carreti kabul etti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Carret'i kabul etti
Muğlada orman yangını Havadan karadan müdahale
Muğla'da orman yangını! Havadan karadan müdahale
Suça sürüklenen çocuklarla ilgili kanun teklifinin detayları ortaya çıktı Cezaevleri nasıl sınıflandırılacak
Suça sürüklenen çocuklarla ilgili kanun teklifinin detayları ortaya çıktı! Cezaevleri nasıl sınıflandırılacak?
Son dakika... Bağcılarda seyir halindeki kamyon ile minibüs çarpıştı
Son dakika... Bağcılar'da seyir halindeki kamyon ile minibüs çarpıştı