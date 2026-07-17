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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne düşüşle başladı

17.07.2026 - 10:42 | Son Güncellenme:

#BIST 100#Borsa İstanbul#Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,74 düşüşle 14.145,75 puandan başladı.

Borsa İstanbulda BIST 100 endeksi güne düşüşle başladı

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,22 değer kazanarak 14.251,29 puandan tamamladı. Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 105,54 puan ve yüzde 0,74 azalışla 14.145,75 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,43, holding endeksi yüzde 0,22 değer kaybetti.

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EN FAZLA KAZANDIRAN TEKSTİL DERİ SEKTÖR ENDEKSİ OLDU

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,79 ile tekstil deri, en çok gerileyen yüzde 9,17 ile finansal kiralama faktoring oldu. Küresel piyasalar, çip üreten şirketlerin hisselerinde görülen derin satış baskısı ve Orta Doğu'da tırmanan jeopolitik gerilimle negatif seyrediyor.

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Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi, konut satış istatistikleri, kısa vadeli dış borç istatistikleri ile uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in beklenen Türkiye değerlendirmesi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.000 ve 13.900 puanın destek, 14.300 ve 14.400 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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