Borsa İstanbul'dan yeni rekor

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,44 yükselişle 12.254,83 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirdi

Haberin Devamı

Bugün açılışta ise BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 6,56 puan ve yüzde 0,05 artışla 12.261,38 puana çıktı.

Öğleden sonra gelen alımlarla birlikte %1'in üzerinde primlenen BIST 100 endeksi 12.395 puanı görerek tüm zamanların zirvesine ulaştı.