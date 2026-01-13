Borsa İstanbul'dan yeni rekor

Canlı Borsa
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,05 artışla 12.261,38 puandan başladı. Öğleden sonra gelen alımlarla birlikte endeks 12.395 puanı görerek tarihi rekor kırdı. İşte detaylar...

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,44 yükselişle 12.254,83 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirdi

Bugün açılışta ise BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 6,56 puan ve yüzde 0,05 artışla 12.261,38 puana çıktı.

Öğleden sonra gelen alımlarla birlikte %1'in üzerinde primlenen BIST 100 endeksi 12.395 puanı görerek tüm zamanların zirvesine ulaştı.

 

