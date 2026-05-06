Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaBorsa İstanbul'dan yeni rekor!
HaberlerUzmanpara

Borsa İstanbul'dan yeni rekor!

06.05.2026 - 12:55 | Son Güncellenme:

#Borsa İstanbul#BIST100#Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 1,25 yükselişle 14.677,26 puana çıkarak rekor seviyeden başladı. Açılışın ardından endeks 14.832 puan seviyesini de aşarak yeni bir rekora imza attı.

Borsa İstanbuldan yeni rekor

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,88 değer kazanarak 14.495,77 puandan tamamladı. Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 181,49 puan ve yüzde 1,25 artışla 14.677,26 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 2,01, holding endeksi yüzde 0,97 değer kazandı.

Açılışın ardından endeks 14.832 puan seviyesini de aşarak yeni bir rekora imza attı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,37 ile finansal kiralama faktoring, en çok gerileyen yüzde 1,19 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan gemilerin geçişine yönelik yardım girişimi olarak nitelendirilen Özgürlük Projesi'nin kısa süreliğine durdurulmasına yönelik kararının ardından İran ile nihai bir anlaşmaya varılması yönünde büyük ilerleme kaydedildiğini bildirmesi, piyasalarda risk iştahını canlandırdı. Güçlü gelen şirket bilançoları da teknoloji hisseleriyle desteklenen piyasalara ilave bir ivme kazandırdı.

Jeopolitik risklerin kısa vadede tamamen ortadan kalktığını söylemek için erken olsa da jeopolitik azalması ve petrol fiyatlarındaki olası geri çekilmenin piyasalar açısından rahatlatıcı olabileceği tahmin ediliyor. Bu nedenle bugün risk iştahının korunup korunmayacağı açısından ABD-İran hattından gelecek yeni açıklamalar, petrol fiyatlarının seyri ve bilanço sezonunda özellikle teknoloji şirketlerine yönelik beklentilerin belirleyici olması öngörülüyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de ADP özel sektör istihdamı, Euro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ile hizmet sektörü ve bileşik PMI verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.700 ve 14.800 puanın direnç, 14.500 ve 14.400 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

EN ÇOK OKUNANLAR
Piyasalarda İran savaşı bitecek rüzgarı Petrol sert düştü, altın yükseldi
Piyasalarda 'İran savaşı bitecek' rüzgarı! Petrol sert düştü, altın yükseldi
KIZILELMA için tarihi anlaşma Endonezya ile imzalar atıldı
KIZILELMA için tarihi anlaşma! Endonezya ile imzalar atıldı
Fenerbahçede başkan adaylığını açıklayan Aziz Yıldırımın teklifine ilk yanıt
Fenerbahçe'de başkan adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım'ın teklifine ilk yanıt
Gülistan Dokunun telefonunda Google detayı Gizli takipçi ortaya çıktı: Yerini bulmaya çalıştım
Gülistan Doku'nun telefonunda 'Google' detayı! 'Gizli takipçi' ortaya çıktı: Yerini bulmaya çalıştım
Yazarlar
Özay Şendir
Özay ŞendirSoykırımcı beslemek
Didem Özel Tümer
Didem Özel TümerBakan Tekin’den iş sektörüne çağrı: Branşları söyleyin beraber yetiştirelim
Abbas Güçlü
Abbas GüçlüEn verimli yaşlar?
Dilara Koçak
Dilara KoçakKahve sadece enerji mi veriyor?
Asu Maro
Asu MaroYıllara yenilmeyen ‘şeytan’
Cansen Erdoğan (Avukat – Yazar)
Cansen Erdoğan (Avukat – Yazar)ALİCE SENDROMU
Servet Yıldırım
Servet YıldırımKira sorununa reçete
İlgili Haberler
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM Genel Sekreterinin Özel Temsilcisi Arnault ile bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM Genel Sekreteri'nin Özel Temsilcisi Arnault ile bir araya geldi
Bakan Kurumdan seçim kampanyasına destek iddialarına yalanlama: Açık bir iftiradır
Bakan Kurum'dan seçim kampanyasına destek iddialarına yalanlama: Açık bir iftiradır
Kağıthanede dehşet Kayınvalide kızını silahla vuran damadını bıçakla öldürdü
Kağıthane'de dehşet! Kayınvalide kızını silahla vuran damadını bıçakla öldürdü
İstanbul Boğazında gemi makine arızası yaptı
İstanbul Boğazı'nda gemi makine arızası yaptı