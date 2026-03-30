Borsa yükselişle açıldı
Borsa yükselişle açıldı

30.03.2026 - 10:01 | Son Güncellenme:

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,09 artışla 12.709,29 puandan başladı.

Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,23 değer kaybederek 12.698,19 puandan tamamladı.

Bugün açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 11,10 puan ve yüzde 0,09 artışla 12.709,29 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,21, holding endeksi yüzde 0,09 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,24 ile kimya petrol plastik, en çok gerileyen yüzde 0,65 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Küresel piyasalar, Orta Doğu'daki risklerin tekrar yükselmesi ve enerji fiyatlarındaki artışla haftaya negatif başlarken, yurt içi piyasalar ise küresel piyasalardan pozitif ayrıştı.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları 5. haftasına girerken, saldırıların sona ereceğine yönelik ümitlerin azalması hisse senedi piyasalarını olumsuz etkilemeye devam ediyor. Geçen hafta savaşın sona ermesine yönelik iyimserlik zaman zaman artsa da kalıcı olmadı. Gerginliklerin yeni haftada tekrar artması küresel piyasalarda satış baskısının sürmesine neden oldu.

Enerji fiyatlarının görece yüksek seyretmeye devam edebileceğine yönelik öngörülerle küresel piyasalarda risk algısı devam ederken, yüksek petrol fiyatlarının küresel ekonomik büyümeyi olumsuz etkileyebileceğine yönelik endişelerle yatırımcılar temkinli davranıyor.

Analistler, bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları, Almanya'da enflasyon ve Euro Bölgesi'nde tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan ise analistler, BIST 100 endeksinde 12.600 ve 12.500 puanın destek, 12.800 ve 12.900 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

 

 

İsrail, İran'da enerji tesisini vurdu; Tahran karanlığa gömüldü
Altında çok konuşulacak 2 rakam! Hangi senaryolar masada?
2 kuzuyla başlayıp 70 küçükbaşa çıkardı! '40 anaç hayvan 250 bin TL kâr bırakıyor'
Milliyet Gazetesi yazarları Kosova-Türkiye maçını değerlendirdi! 'Çantada keklik takım değiller'
Mezarlıkta kanlı pusu! Ziyarete geldiler, kurşun yağmuruna tutuldular: 1 ölü 1 yaralı
Son dakika… Meteoroloji’den yeni uyarı! İstanbullular dikkat: Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayın
Annesinin sevgilisini bıçakladı! Detaylar ortaya çıktı
DMM'den 'Türkiye savaşa girecek' iddialarına yalanlama