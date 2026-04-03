Borsa yükselişle açıldı

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,88 değer kazanarak 13.051,69 puandan tamamladı.

Bugün açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 21,83 puan ve yüzde 0,17 artışla 13.073,52 puana çıktı. Bankacılık endeksi yatay seyrederken, holding endeksi yüzde 0,11 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,55 ile finansal kiralama faktoring, en çok gerileyen yüzde 0,12 ile turizm oldu.

Küresel piyasalar, ABD/İsrail-İran Savaşı'na dair taraflardan gelen çelişkili açıklamalarla karışık seyrederken, gözler bugün ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki tarım dışı istihdam verisine çevrildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a çok sert bir darbe indireceklerini söylemesi sonrası İran'ın Umman ile Hürmüz Boğazı'nda gemi trafiğinin izlenmesine yönelik bir protokol üzerinde çalıştığı yönündeki haberler piyasalardaki risk algısının bir nebze de olsa azalmasını sağladı. Bu haberlere karşın Trump'ın daha sonra tekrar gerilimi tırmandıracak açıklamalar yapması ve çatışmaların devam etmesi piyasaların yön arayışı içerisine girmesine neden oluyor.

Analistler, her şeyin artık günden güne değil, saatten saate değiştiği bir ortamda olumlu haber akışının bile piyasalarda fiyatlanamadığına vurgu yaptı.

Bugün yurt içinde enflasyon ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'nin, yurt dışında ise ABD'de istihdam verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, ABD ve Avrupa piyasalarının tatil olması nedeniyle, küresel piyasalarda işlem hacminin düşük olacağını ifade etti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.200 ve 13.300 puanın direnç, 12.900 ve 12.800 puanın ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, martta Tüketici Fiyat Endeksi'nin aylık bazda yüzde 2,40 artacağını tahmin etti. Ekonomistlerin mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 2,40) şubatta yüzde 31,53 olan yıllık enflasyonun martta yüzde 31,46'ya ineceği tahmin ediliyor. Öte yandan, ekonomistlerin 2026 sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması mart ayı itibarıyla yüzde 25,91 oldu.