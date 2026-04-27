Borsa yükselişle açıldı

27.04.2026 - 10:03 | Son Güncellenme:

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,26 artışla 14.446,29 puandan başladı.

Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,51 değer kazanarak 14.409,07 puandan tamamladı.

Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 37,22 puan ve yüzde 0,26 artışla 14.446,29 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,05, holding endeksi yüzde 0,30 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,68 ile metal ana sanayi, en çok gerileyen yüzde 0,84 ile gıda içecek oldu.

Küresel piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın hafta sonu İran'la müzakereleri askıya aldığını açıklamasına rağmen, İran'ın uzlaşmacı bir teklif sunduğuna yönelik haber akışıyla pozitif bir seyir izliyor.

Orta Doğu'daki çatışmalara ilişkin haber akışı piyasaların odağında olmayı sürdürürken, ABD Başkanı Donald Trump hafta sonu İran’la müzakere yapmak üzere İslamabad’a gitmeye hazırlanan ABD ekibinin uçuşunu iptal ettiğini açıkladı. Pakistan'a gitmeye hazırlanan ekipte Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile damadı Jared Kushner bulunuyordu.

Son olarak ABD basınında çıkan haberlere göre, İran'ın müzakerelerdeki çıkmazı açmak için Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmayı ve savaşı sona erdirmeyi, nükleer müzakereleri ise daha sonraki bir aşamaya ertelemeyi önerdiği bildirildi.

Söz konusu gelişmelerin ardından müzakere sürecine yönelik iyimserliklerle küresel risk iştahında toparlanmalar öne çıkarken, hafta sonu sürece ilişkin artan endişeler bir nebze de olsun yatıştı.

Bu hafta Orta Doğu'daki gerilimlerin gölgesinde gözler ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararına çevrildi.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de Dallas Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.500 ve 14.600 puanın direnç, 14.300 ve 14.200 puanın ise destek konumunda olduğunu söyledi.

Eski hakemlerden Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tartışmalı pozisyonlarına son nokta! 'Ciddi bir hata'
Trump’ı hedef alan saldırganın notlarında İran detayı! Washington'da 'en kötü senaryo'
Yetiştirme yurdundan kabin memurluğuna! 'Kendime ait diyebileceğim bir yer yoktu'
TOKİ'den İstanbul'da kiralık konut hazırlığı: Piyasanın yarısına ev geliyor
Özay ŞendirNetanyahu’yu tasfiye süreci başladı…
Tunca BenginÇin, ABD’nin yaptığını yapıyor!..
Cem KılıçMemur emeklisinin ek ödeme beklentisi
Didem Özel TümerÇiftçi, Alman mevkidaşından ne istedi?
Abdullah KarakuşMilliyet Moskova sokaklarında...
Hakkı ÖcalÖnce kim göz kırpacak?
Dr. Demet ErciyesSavaş, deprem ve okul saldırılarında TMS ile zihni onarmak
Asu MaroHala sürprizli, daha da güncel
Prof. Dr. Mahmut ÖzerYapay Zekânın Düşünceyi Dönüştüren Örtük Etkisi
Çin’e bakır yerine kaldırım taşı gönderildi iddiası! 36 milyon dolarlık vurgun
İletişim Başkanı Duran'dan 27 Nisan 'e-muhtıra'sına ilişkin paylaşım
Orman yangınlarına ilişkin iki bakandan ortak açıklama! 30 il için alarm verildi
Iğdır’da şüpheli ölüm! Evde 1’i kadın 2 kişi silahla vurulmuş halde bulundu