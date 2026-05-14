Borsa yükselişle açıldı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,09 artışla 14.611,95 puandan başladı.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,23 değer kaybederek 14.598,47 puandan tamamladı. Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 13,48 puan ve yüzde 0,09 artışla 14.611,95 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,68, holding endeksi yüzde 0,33 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,07 ile orman kağıt basım, en çok gerileyen yüzde 8,93 ile finansal kiralama faktoring oldu. Küresel piyasalarda, ABD'de Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) beklentilerin üzerinde gerçekleşmesine karşın, teknoloji hisselerindeki yükselişlerin etkisiyle risk iştahı artarken, gözler ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında bugün gerçekleşecek görüşmeye çevrildi.

Görüşmede Orta Doğu'daki savaş, Tayvan meselesi, ikili ticaret ve ekonomi konularının ele alınması bekleniyor. Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) enflasyon raporu, haftalık para ve banka istatistikleri ve konut satışlarının, yurt dışında ise İngiltere'de büyüme, ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve perakende satışların takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.700 ve 14.800 seviyelerinin direnç, 14.500 ve 14.400 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

TCMB Başkanı Fatih Karahan, yılın ilk Enflasyon Raporu toplantısında, "2026 yılında enflasyonun, yüzde 15 ile yüzde 21 aralığında olacağını tahmin ediyoruz. 2027 sonu için ise tahminlerimiz, enflasyonun yüzde 6 ile yüzde 12 aralığına gerileyeceğine işaret ediyor. Enflasyon ara hedefimizi ise 2026 ve 2027 yılları için, sırasıyla yüzde 16 ve yüzde 9 olarak koruduk." ifadelerini kullanmıştı.

