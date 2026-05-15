Borsada bugünkü işlemlerin takası 20 Mayıs'ta yapılacak
Borsada bugünkü işlemlerin takası 20 Mayıs'ta yapılacak

15.05.2026 - 14:56 | Son Güncellenme:

Borsada bugünkü işlemlerin takası 20 Mayıs Çarşamba günü, pazartesi günkü işlemlerin takası 21 Mayıs Perşembe günü gerçekleşecek.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Borsa İstanbul'da takas işlemlerinin tarihinde değişiklik olacak.
Pay piyasasında, bugünkü işlemlerin takası 20 Mayıs Çarşamba günü, pazartesi günkü işlemlerin takası 21 Mayıs Perşembe günü gerçekleşecek.

Borsada 19 Mayıs Salı günü işlem yapılmayacak. Öte yandan, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) da endeks ve pay vadeli kontratlarda 19 Mayıs'ta takas ve fiziki teslimat işlemleri gerçekleştirilmeyecek.

