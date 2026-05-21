Borsa İstanbul'un Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin devreye girmesine ilişkin yaptığı açıklama, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.

Açıklamada, "Saat 17.42.06 itibarıyla endekse bağlı devre kesici tetiklenmiş ve pay piyasasındaki tüm işlem sıralarında, vadeli işlem ve opsiyon piyasasında işlem gören pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde işlemler geçici olarak durdurulmuştur. İşlemler pay piyasasında saat 18.01 itibarıyla kapanış seansıyla vadeli işlem ve opsiyon piyasasında işlem gören pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde sürekli işlem yöntemiyle saat 18.08 itibarıyla yeniden başlatılacaktır. Pay piyasasında varant, sertifika ve yeni pay alma hakkı sıralarında işlemler bugün yeniden başlatılmayacaktır. Seans akışları EBDK bitiş saati itibarıyla kaldığı yerden devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.

BORSA GÜNÜ DÜŞÜŞLE TAMAMLADI

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 6,05 değer kaybederek 13.163,88 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 848,13 puan azalırken, toplam işlem hacmi 163,2 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 8,63, holding endeksi yüzde 6,07 değer kaybetti.

Sektör endekslerinin tümü kaybettirirken, en fazla kaybettiren bankacılık oldu. Küresel piyasalar, Orta Doğu'da gerilimlerin yeniden tırmanabileceğine ilişkin endişelerle petrol fiyatları ve tahvil faizleri yükselmesiyle negatif bir seyir izliyor.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi de küresel piyasalardaki negatif seyir ve yurt içindeki siyasi gelişmelerin etkisiyle kapanışa yakın Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin devreye girmesinin ardından günü satıcılı seyirle tamamladı.

Analistler, yarın yurt içinde sektörel beklenti anketi, ticaret dengesi, reel kesim güven endeksi, kapasite kullanım oranının, yurt dışında ise Japonya'da enflasyon, Almanya'da büyüme, GfK tüketici güven endeksi, ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.000 ve 12.900 puanın destek, 13.400 ve 13.500 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.