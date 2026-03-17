Borsada takas işlem tarihleri açıklandı

UzmanparaBorsada takas işlem tarihleri açıklandı
Borsa İstanbul'da bugün, yarın ve perşembe günü gerçekleştirilecek işlemlerin takası, Ramazan Bayramı dolayısıyla 23 ve 24 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek.

17.03.2026 - 10:37 | | AA
Resmi tatil nedeniyle Borsa İstanbul'da takas işlemlerinin tarihinde değişiklik olacak. Pay Piyasası'nda, bugünkü işlemlerin takası 23 Mart Pazartesi günü, yarınki ve perşembe günü gerçekleştirilen işlemlerin takası ise 24 Mart Salı günü yapılacak.

Borsa İstanbul'da 19 Mart Perşembe günü yarım gün seans yapılacak olup 20 Mart Cuma günü ise işlem gerçekleşmeyecek.

Öte yandan, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda da (VİOP) endeks ve pay vadeli kontratlarda 19 Mart'ta fiziki teslimat, 20, 21 ve 22 Mart tarihlerinde takas ve fiziki teslimat işlemleri yapılmayacak.

