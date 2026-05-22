HaberlerUzmanpara

Borsada takas işlem tarihleri belli oldu

22.05.2026 - 15:28 | Son Güncellenme:

#Borsa#Takas Tarihleri#Kurban Bayramı

Borsada bugünkü işlemlerin takası 1 Haziran Pazartesi günü, pazartesi ve salı günkü işlemlerin takası 2 Haziran Salı günü gerçekleşecek.

Kurban Bayramı nedeniyle Borsa İstanbul'da takas işlemlerinin tarihinde değişiklik olacak. Pay piyasasında, bugünkü işlemlerin takası 1 Haziran Pazartesi günü, pazartesi ve salı günkü işlemlerin takası 2 Haziran Salı günü gerçekleştirilecek.

Borsada 26 Mayıs Salı yarım gün seans yapılacak olup, 27 Mayıs Çarşamba, 28 Mayıs Perşembe ve 29 Mayıs Cuma günü seans düzenlenmeyecek.

Öte yandan, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) da endeks ve pay vadeli kontratlarda 26 Mayıs'ta fiziki teslimat işlemleri gerçekleştirilmeyecek.

27, 28, 29 ve 30 Mayıs'ta takas ve fiziki teslimat işlemleri yapılmayacak. 25 Mayıs 2026 tarihli vade sonu işlemlerine ilişkin T+2 fiziki teslimat işlemleri 2 Haziran Salı günü gerçekleştirilecek.

