Boş arazilerde kaçak kurban kesenlere ceza yağdı

İstanbul'un Esenyurt ve Avcılar ilçelerindeki boş arazilerde kaçak kurban kesenlere belediye ekiplerince para cezası uygulandı. Kurban Bayramı'nda kaçak kesim yapanlara yönelik zabıta ekiplerince denetim gerçekleştirildi. Esenyurt Belediyesi zabıta ekipleri, denetimlerde bazı kişilerin boş arazilerde kurban kesimi yaptıklarını tespit etti. Ekipler, yeşil alanlarda kaçak kesim yapan kişilere çevreyi kirlettikleri gerekçesiyle idari para cezası uyguladı. Avcılar'da da zabıta ekipleri, kaçak kesim yaptığı belirlenen kişilere idari para cezası kesti.

BİN 700 LİRA CEZA YAZILDI

Esenyurt'ta Kurban Bayramı'nın ilk gününde çok sayıda noktada kaçak kurban kesimi yapıldı. Sokak araları, boş arsalar ve site önlerinde yapılan kesimler kameralara yansırken, zabıta ekipleri de tespit ettikleri kişilere ceza yazdı.

Esenyurt'ta sabah saatlerinden itibaren bazı vatandaşlar kurbanlarını belediyenin belirlediği alanlar yerine sokak aralarında, boş arazilerde ve bina önlerinde kesti. İlçenin farklı mahallelerinde bazı kişilerin hijyen kurallarına uygun olmayan alanlarda kesim yaptığı görüldü. İlçe genelinde denetim yapan zabıta ekipleri ise kaçak kesim yapılan noktalara müdahale etti.

Ekipler, kurallara aykırı kesim yaptığını belirlediği bir kişiye çevreyi kirlettiği gerekçesiyle bin 700 lira ceza yazdı. Zabıta ekiplerinin kaçak kesim yapılan bölgelerde çalışmalarının gün boyu süreceği öğrenildi.

Kurban Bayramının 1'inci gününde kesim merkezlerinde sıra beklemek istemeyenler, yol kenarlarına ve parklarda kurbanlıkları kesti. Yerlere serdikleri naylonların üzerinde kurbanlıkları kesen vatandaşlar, daha sonra etlerini bölüşerek paylaştıktan sonra bölgelerden ayrıldı. Sultangazi'de parklarda yapılan kesimler havadan görüntüledi.

İstanbul’da kurban kesim merkezlerinde kesim için uzun kuyruklar oluşurken, bu kuyruklarda beklemek istemeyen bazı İstanbullular kurbanlarını yol kenarları, park gibi alanlarda kesti. Vatandaşlar kamyonetlerle alanlara getirdikleri kurbanlarını ağaç altlarında keserken, yerlere serdikleri naylonların üzerinde parçalara ayırdılar. Hijyen koşullarından uzak bir şekilde yapılan kurban kesimlerinin ardından vatandaşlar, etleri yanlarında getirdikleri poşetlere koyarak bölgeden ayrıldı. Sultangazi bölgesinde yol kenarında ve ağaç altlarında yapılan kurban kesimleri havadan görüntülendi.

KAÇAK KESİM YAPMAK İSTEYENLERLE BEKÇİLER ARASINDA GERGİNLİK

Sultangazi Kurban Satış Alanı’nda zabıtaya zorluk çıkararak kaçak kesim yaptığı öne sürülen kişilere, alanda görevli bekçiler müdahalede bulundu. Gerginlik sırasında bir bekçi, "Kaçak kesime kesinlikle izin verilmeyecek" diyerek uyarılarda bulundu.