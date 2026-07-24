Boş kağıda imza atan kiracılar dikkat! Tahliye taahhütnamesinde 7 büyük tuzak

Ev sahibi ile kiracı arasındaki anlaşmazlıklarda sıkça gündeme gelen tahliye taahhütnameleri, her durumda geçerli sayılmıyor. Düzenlenme tarihinden belgenin hazırlanış şekline, aile konutu niteliğinden boş imzaya kadar birçok hukuki ayrıntı, tahliye taahhütnamesinin geçerliliğinde belirleyici rol oynuyor. Konuyla ilgili milliyet.com.tr'ye açıklamalarda bulunan Avukat Ali Güvenç Kiraz, bilinmesi gereken tüm detayları aktardı.

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KİRA SÖZLEŞMESİ İLE TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİ AYNI GÜN İMZALANAMAZ

Tahliye taahhütnamesinin geçerliliğinde düzenlenme tarihi kritik bir öneme sahip. Kira sözleşmesinin düzenlenmesinden, en az bir gün sonra hazırlanan tahliye taahhütnameleri geçerli kabul ediliyor.

Avukat Ali Güvenç Kiraz, iki belgenin aynı tarihte imzalanması halinde Yargıtay'ın kiracının belgeyi baskı altında imzaladığı yönünde değerlendirme yaptığını ve tahliye taahhütnamesini kabul etmediğini ifade ediyor.

Ancak burada dikkat edilmesi gereken bir nokta var. Kiracı baskı altındayken belgeyi imzalamış olsa dahi bunun sonradan ispat etmek oldukça güç dolayısıyla imza öncesinde bu durumun göz önüne alınması gerekiyor.

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KİRA SÖZLEŞMESİNDEKİ TAHLİYE ŞARTI GEÇERLİ SAYILMIYOR

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Tahliye taahhütnamesinin geçerliliği açısından bir diğer önemli şart ise taahhüdün kira sözleşmesinin içinde yer almaması. Kiraz'a göre, kira sözleşmesinin özel ya da genel şartlar bölümüne, kiracının taşınmazı belirli bir tarihte tahliye edeceğine ilişkin konulan hükümler hukuken geçerli değil. Bu nedenle tahliye taahhüdünün kira sözleşmesinden ayrı ve bağımsız bir belge olarak düzenlenmesi gerekiyor.

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BOŞ KAĞIDA İMZA ATANLAR DİKKAT!

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Uygulamada en fazla tartışılan konuların başında "boş tahliye taahhütnamesi" geliyor. Avukat Ali Güvenç Kiraz, imzanın kiracıya ait olması şartıyla boş olarak imzalanan tahliye taahhütnamelerinin de hukuken geçerli kabul edildiğini ifade ediyor.

Boş kağıda atılan imza, yalnızca tahliye taahhütnamesi açısından değil, kötü niyetli kişilerin sonradan borç doğurabilecek ifadeler ekleyebilmesi bakımından da ciddi risk oluşturuyor. Bu nedenle Kiraz, belgede boş alanların bırakılmaması gerektiğinin özellikle altını çziyor.

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AİLE KONUTUNDA EŞ ONAYI ŞARTI

Tahliye taahhütnamelerine yönelik en sık itirazlardan biri de aile konutu olarak kullanılan taşınmazlarda eşin imzasına ilişkin oluyor. Kiraz, kira sözleşmesinden taşınmazın aile konutu olarak kullanılacağının açıkça anlaşıldığı durumlarda tahliye taahhütnamesinin eş tarafından da kabul edilmesi gerektiğini, aksi halde belgenin geçerliliğinin tartışmalı hale geleceğini belirtiyor.

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Buna karşın ev sahibinin, kiracının evli olup olmadığını araştırma yükümlülüğü bulunmuyor. Kiraz'ın değerlendirmesine göre, kira sözleşmesinden taşınmazın aile konutu olarak kullanılacağının açıkça anlaşılamadığı durumlarda ev sahibi tahliye taahhütnamesine dayanarak tahliye talebinde bulunursa, kiracının "eşim imzalamadı, belge geçersizdir" yönündeki itirazı dikkate alınmıyor ve tahliye kararı geçerli sayılıyor.

TAHRİFAT YAPILAN BELGE HUKUKEN TARTIŞMALI HALE GELİYOR

Taraflar arasında kararlaştırılan tarihten farklı bir tarihin, sonradan belgeye tahrifat yoluyla eklenmesi ise tahliye taahhütnamesinin geçerliliğini etkileyebiliyor.

Kiraz, kiracının söz konusu değişikliğin taraflar arasındaki anlaşmaya aykırı olduğunu ispatlaması halinde belgeye itiraz etmesinin mümkün olduğunu, bu durumda tahliye taahhütnamesinin geçerliliğinin tartışmalı hale geleceğini ifade ediyor.

GEÇERLİ TAHLİYE TAAHHÜDÜ KİRACIYI BAĞLIYOR

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Usulüne uygun şekilde düzenlenen ve geçerlilik şartlarını taşıyan tahliye taahhütnamesinden kiracının tek taraflı olarak "fikrimi değiştirdim" diyerek dönmesi hukuken mümkün değil. Kiraz, hukuken geçerli şekilde düzenlenen tahliye taahhütnamesinin kiracıyı bağlamaya devam ettiğini söylüyor.

TAHLİYE TAAHHÜDÜ ANCAK BİR ŞARTLA İPTAL EDİLEBİLİR!

Yargıtay'ın yeni kararları, kira sözleşmesinin yenilenmesi halinde farklı bir değerlendirme ortaya koyuyor. Kiraz'ın verdiği bilgiye göre, kira sözleşmesiyle birlikte düzenlenen tahliye taahhütnamesinin ardından tarafların, ilerleyen yıllarda kira sözleşmesini yenilemesi halinde, tahliye taahhütnamesi geçerli kabul edilmiyor.

Buna göre, ilk kira sözleşmesi kapsamında alınan ve süresi içinde kullanılmayan tahliye taahhüdü (boş olarak verilmemişse), yeni düzenlenen kira sözleşmesi bakımından hukuki sonuç doğurmuyor.