HABER MERKEZİ Ev sahibi ile kiracılar arasında yaşanan kira uyuşmazlıklarında ihtiyaç nedeniyle tahliye davaları gündemdeki yerini koruyor. İstanbul'da görülen bir davada, boşanma aşamasındaki ev sahibinin kendi konutunda yaşama isteği mahkeme tarafından makul bulundu.

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Pendik'te bulunan bir konutta yaşanan uyuşmazlıkta ev sahibi, eşiyle aynı evde yaşamaya devam etmesinin mümkün olmadığını belirterek kiracının taşınmazdan çıkarılmasını istedi.

Kiracı ise tahliye talebinin gerçek bir konut ihtiyacına dayanmadığını, asıl amacın düşük kalan kira bedeli yerine daha yüksek gelir elde etmek olduğunu savundu.

İlk derece mahkemesi ev sahibini haklı bulurken kiracının istinaf başvurusu da reddedildi. Böylece ev sahibinin ihtiyaç nedeniyle tahliye talebi kabul edilmiş oldu.

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BOŞANMA SÜRECİNDEKİ EV SAHİBİ KİRACISININ TAHLİYESİNİ İSTEDİ

Uyuşmazlık, İstanbul'un Pendik ilçesi Çamçeşme Mahallesi'nde bulunan ve 9 Ocak 2020 başlangıç tarihli kira sözleşmesiyle kullanılan bir konut nedeniyle ortaya çıktı.

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Ev sahibi, boşanma aşamasındaki eşiyle aynı konutta yaşamayı sürdürmesinin artık mümkün olmadığını belirterek kendisine ait evde oturmak istediğini bildirdi.

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Kiracının kullandığı taşınmaz dışında kendisine ait başka bir konutu bulunmadığını ve başka bir ev kiralayabilecek maddi imkâna da sahip olmadığını ileri süren ev sahibi, ihtiyaç nedeniyle tahliye talebinde bulundu.

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Bu kapsamda kiracıya Kadıköy 25. Noterliği aracılığıyla 29 Eylül 2023 tarihli ihtarname gönderildi. İhtarname 30 Eylül 2023'te tebliğ edildi.

Arabuluculuk sürecinin ardından ev sahibi, 8 Şubat 2024'te tahliye davası açtı.

KİRACI İTİRAZ ETTİ: ASIL AMAÇ DAHA YÜKSEK KİRA

Ev sahibinin tahliye talebine karşı çıkan kiracı, konut ihtiyacının gerçek ve samimi olmadığını savundu.

Kiracı tarafı, ev sahibinin asıl amacının mevcut kira bedelini yetersiz bulması ve taşınmazı daha yüksek bedelle yeniden kiraya vermek olduğunu ileri sürdü.

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Dava sürecinde ihtiyacın gerçekliği ve tahliye talebinin hangi gerekçeye dayandığı tartışıldı.

İstanbul Anadolu 27. Sulh Hukuk Mahkemesi, 4 Temmuz 2025 tarihli kararıyla davayı kabul ederek kiracının tahliyesine hükmetti.

Kiracı, bu kararın ardından istinaf yoluna başvurdu.

İSTİNAF MAHKEMESİNDEN TAHLİYE KARARINA ONAY

Dosyayı inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, 2 Kasım 2026 tarihli kararıyla kiracının istinaf başvurusunu esastan reddetti.

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Mahkeme, ev sahibinin konut ihtiyacını değerlendirirken devam eden boşanma davasını, tanık anlatımlarını ve taşınmazların mülkiyet durumunu birlikte ele aldı.

Yapılan inceleme sonucunda ev sahibinin kendisine ait konutta yaşama isteği makul bulundu.

2025/4500 esas ve 2026/3611 karar sayılı ilamda, ilk derece mahkemesinin tahliye kararının yerinde olduğu sonucuna ulaşıldı.

Kararda hükmün kesin olduğu da belirtildi.

AVUKAT GONCE: HER BOŞANMA DAVASI OTOMATİK TAHLİYE NEDENİ DEĞİL

Dosyada kiracı vekili olarak yer alan Avukat Gizem Gonce, kararı değerlendirerek boşanma sürecinin ihtiyaç nedeniyle tahliye davalarında dikkate alınabilecek bir olgu olduğunu söyledi.

Ancak yalnızca boşanma davası açılmış olmasının kiracının tahliyesi için yeterli olmayacağını vurgulayan Gonce, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Kararın merkezinde, boşanma sürecindeki bir kişinin ayrı bir konutta yaşama ihtiyacının, kiracının tahliyesini gerektirecek nitelikte olup olmadığı bulunuyor. Boşanma davasının bulunması, konut ihtiyacının incelenmesinde dikkate alınabilecek bir olgudur. Ancak tek başına dava açılmış olması üzerinden otomatik bir tahliye sonucu çıkarılamaz."

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Gonce'ye göre belirleyici olan, ev sahibinin gerçekten ayrı bir konutta yaşama ihtiyacı bulunup bulunmadığı ve bu ihtiyacın somut delillerle desteklenmesi.

BOŞANMA DAVASININ SONUÇLANMASI BEKLENMEDİ

Kararın dikkat çeken ayrıntılarından biri de boşanma davasının henüz sonuçlanmamış olması. Avukat Gizem Gonce, bu dosyada boşanma yargılaması devam ederken de konut ihtiyacının kabul edildiğine dikkat çekti.

Gonce, her olayda boşanmanın kesinleşmesinin beklenmesi gerektiği yönünde genel bir yaklaşım bulunmadığını belirterek kişinin ayrı bir yaşam kurma ihtiyacının boşanma süreci devam ederken de ortaya çıkabileceğini ifade etti.

Ancak henüz gerçekleşip gerçekleşmeyeceği belirsiz bir ihtimal ile mevcut koşullar nedeniyle ortaya çıkan barınma ihtiyacının birbirinden farklı değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

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EV SAHİBİNİN BAŞKA EVİ VARSA TAHLİYE İSTEMESİ MÜMKÜN MÜ?

Davada gündeme gelen önemli konulardan biri de ev sahibinin eşi adına kayıtlı başka bir konut bulunmasıydı.

Avukat Gizem Gonce, taşınmazın kime ait olduğunun ve kim tarafından kullanıldığının önem taşıdığını belirtti.

Gonce, kişinin eşine ait bir konutun bulunmasıyla kendisinin mülkiyetinde ve kullanımına uygun başka bir ev bulunmasının aynı şekilde değerlendirilemeyeceğini ifade etti.

Mahkemenin de diğer konutun eşe ait olmasını ve devam eden boşanma sürecini birlikte değerlendirdiğini söyledi.

KİRA İHTİYACI GERÇEK VE SAMİMİ OLMALI

İhtiyaç nedeniyle tahliye davalarında ev sahibinin ileri sürdüğü gerekçenin yalnızca sözlü olarak belirtilmesi yeterli görülmüyor.

İhtiyacın gerçek, samimi ve zorunlu olması gerekiyor. Ayrıca tahliye talebine dayanak gösterilen ihtiyacın dava açıldığı tarihte mevcut olması ve yargılama boyunca devam etmesi önem taşıyor.

Avukat Gizem Gonce, geçici veya henüz doğmamış bir ihtiyacın tek başına tahliye gerekçesi oluşturmayacağını belirtti.

Bu nedenle mahkemelerin yalnızca kira sözleşmesine değil, tarafların yaşam koşullarına, taşınmazların mülkiyet durumuna ve sunulan delillere de baktığını ifade etti.

KARARIN EN ÖNEMLİ MESAJI: BOŞANMA TEK BAŞINA YETERLİ DEĞİL

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesinin kararı, boşanma sürecinde ortaya çıkan ayrı konutta yaşama ihtiyacının tahliye davalarında dikkate alınabileceğini gösterdi.

Ancak karar, boşanma davası açan her ev sahibinin kiracısını otomatik olarak çıkarabileceği anlamına gelmiyor.

Mahkemenin değerlendirmesinde boşanma sürecinin yanı sıra tanık anlatımları ve taşınmaz kayıtları da etkili oldu.

Avukat Gizem Gonce'nin değerlendirmesine göre ihtiyaç nedeniyle tahliye davalarında belirleyici olan, ileri sürülen konut ihtiyacının gerçekliğinin ve samimiyetinin somut delillerle ortaya konulması.