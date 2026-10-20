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Brent petrol 110 doları aştı

20.10.2026 - 09:49 | Son Güncellenme:

#Brent Petrol#Petrol Fiyatları#Suudi Arabistan

Brent petrolün varili, uluslararası vadeli piyasalarda 110,63 dolardan işlem görüyor.

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Brent petrol 110 doları aştı

Dün 110,70 dolara kadar yükselen Brent petrolün aralık vadeli varil fiyatı, günü 109,55 dolardan tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.20 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 1 artarak 110,63 dolara çıktı.

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Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün aralık vadeli varil fiyatı 98,68 dolar oldu.

Petrol fiyatları, Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'ın enerji tesislerini hedef aldıkları yönündeki açıklamaları ve ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını yeniden başlatabileceğine ilişkin endişelerle 110 doların üzerinde seyrediyor.

Husilerin Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait tesisleri hedef aldıklarını iddia etmesinin ardından dün mayıstan bu yana en yüksek seviyesini test eden petrol fiyatları, Orta Doğu'da çatışmaların yeniden şiddetlenebileceğine ilişkin endişelerle yüksek seyrini koruyor.

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Yemen'deki İran destekli Husiler, son 48 saatte Suudi Arabistan'daki havalimanları ile Saudi Aramco'ya ait tesislere saldırı düzenlediklerini iddia etti.

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Husilerin Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, söz konusu hedeflere balistik füzeler, seyir füzeleri ve insansız hava araçlarıyla saldırdıklarını, saldırıların Suudi Arabistan'ın Yemen'e yönelik saldırılarına karşılık düzenlendiğini ifade etti.

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ARZ ENDİŞELERİ FİYATLARIN YÜKSEK SEYRİNİ DESTEKLİYOR

Suudi Arabistan makamlarından Husilerin iddialarına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Bölgedeki petrol üretim ve sevkiyat altyapısının yeniden hedef alınabileceğine ilişkin endişeler, fiyatların yüksek seyrini destekliyor.

Öte yandan, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik askeri operasyonlarını yeniden başlatabileceğine ilişkin açıklamalar da piyasalardaki arz endişelerini canlı tutuyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin video yayımladı.

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Netanyahu, İsrail'de 27 Ekim'de yapılacak seçimlerde kendisine verdiği destek dolayısıyla Trump'a teşekkür ederek, İran'a yönelik olası yeni saldırılara işaret etti.

Binyamin Netanyahu, "Donald (İran'da), bitirmemiz gereken bir iş var. Bunu siz de söylediniz ve bunu birlikte bitireceğiz. Bunu başka kimse yapmayacak." ifadesini kullandı.

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Trump da daha önce yaptığı açıklamada, Netanyahu'ya seçimlerde desteğini duyurarak, İran'ın tutumunu değiştirmemesi halinde askeri operasyonların yeniden gündeme gelebileceği mesajını vermişti.

Trump, İran'a yönelik "Eğer yollarını hızla değiştirmezlerse, işi yakında bitireceğiz." ifadesini kullanmıştı.

ABD ve İsrail'den gelen açıklamalar, İran'a yönelik yeni bir askeri operasyon ihtimalini gündemde tutarken, bölgedeki enerji altyapısı ve petrol sevkiyatının olası çatışmalardan etkilenebileceğine ilişkin kaygılar fiyatlar üzerindeki yukarı yönlü baskıyı artırıyor.

Brent petrolde teknik olarak 112,90 dolar seviyesinin direnç, 103,46 dolar seviyesinin ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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