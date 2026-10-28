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Brent petrol 111 doların üzerine çıktı

28.10.2026 - 09:43 | Son Güncellenme:

#Brent Petrol#Petrol Fiyatları#Orta Doğu

Brent petrolün varil fiyatı, Orta Doğu’da artan arz güvenliği endişeleri ve ABD’de ham petrol stoklarının beklentilerin aksine azalmasının etkisiyle yüzde 1,6 yükselerek 111,22 dolara ulaştı.

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Brent petrol 111 doların üzerine çıktı

Dün 111,91 dolara kadar yükselen Brent petrolün ocak vadeli varil fiyatı günü 109,41 dolardan tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.00 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 1,6 artarak 111,22 dolara çıktı.

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Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün aralık vadeli varil fiyatı 101,56 dolar oldu.

Petrol fiyatlarının yükselişinde, Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını yeniden başlatmasının Orta Doğu'daki gerilimi azaltmaya yönelik diplomatik çabaları sekteye uğratabileceği ve bölgedeki petrol arzını olumsuz etkileyebileceği endişeleri etkili oluyor.

Pazartesi günü İran'ın başkenti Tahran'da Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan ve İran heyetleri arasında yapılan toplantıda, bölgesel güvenlik, İsrail'in bölgedeki faaliyetleri ile Filistin ve Lübnan'daki gelişmeler ele alındı.

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Toplantının ardından yayımlanan sonuç bildirisinde, bölgede barış ve güvenliğin sağlanması da dahil olmak üzere 4 ülke arasındaki işbirliğini güçlendirmek amacıyla görüşmelerin sürdürülmesi konusunda mutabık kalındığı belirtildi.

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Bu diplomatik girişimler, piyasa oyuncularının bölgedeki arz kesintilerine ilişkin endişelerini hafifleterek petrol fiyatlarının aşağı yönlü hareketini destekledi. Ancak Yemen'deki İran destekli Husilerin dün Suudi Arabistan'ın doğusundaki Şarkiyye bölgesinde bulunan Ras Tanura Petrol Rafinerisi'ni hedef aldıklarını açıklaması, bölgedeki enerji altyapısının güvenliğine ilişkin endişeleri yeniden artırarak fiyatların yönünü yukarı çevirdi.

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Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Ras Tanura Petrol Rafinerisi'ni balistik füzeyle hedef aldıklarını ve saldırının isabetli olduğunu ifade etti.

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Seri, saldırı sonucunda bölgede geniş çaplı yangınlar çıktığını belirtti.

Bu gelişme, Orta Doğu'daki çatışmaların petrol üretim ve rafinaj tesislerine sıçrayabileceği endişelerini güçlendirerek fiyatlardaki yükselişi destekliyor.

Diğer yandan, Amerikan Petrol Enstitüsü (API), ABD'nin ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 2 milyon 31 bin varil azaldığını tahmin etti. Piyasa beklentisi stoklarda 800 bin varillik artış olacağı yönündeydi.

Stokların piyasa beklentisinin aksine azalması, ABD'de talebin güçlü seyrettiğine ilişkin beklentileri destekleyerek petrol fiyatlarının yükselişine katkı sağladı. ABD Enerji Enformasyon İdaresinin (EIA) resmi petrol stok verilerini bugün açıklaması bekleniyor.

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Brent petrolde teknik olarak 114,09 doların direnç, 105,42 doların ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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