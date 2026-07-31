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Brent petrol 84 dolara geriledi

31.07.2026 - 09:20 | Son Güncellenme:

#Petrol Fiyatları#Brent Petrol#Körfez Bölgesi

Brent petrolün varili uluslararası vadeli piyasalarda 84,86 dolardan işlem görüyor.

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Brent petrol 84 dolara geriledi

Dün 89,50 dolara kadar yükselen Brent petrolün ekim vadeli varil fiyatı, günü 86,88 dolardan tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 08.55 itibarıyla kapanışa göre yüzde 2,32 azalışla 84,86 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün eylül vadeli varil fiyatı da 81,62 dolar olarak belirlendi.

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Petrol fiyatlarındaki düşüşte, Babülmendep Boğazı'nda güvenliğin artırılmasına yönelik diplomatik ve askeri girişimlerin yanı sıra Husilerin uluslararası ticari gemilere yeni bir kısıtlama getirmeyeceğine yönelik mesajlarıyla arz endişelerinin hafiflemesi etkili oluyor.

Suudi Arabistan'ın, "Babülmendep Boğazı'ndan Geçişleri Korumaya Yönelik Deniz Savunma Koalisyonu"na üye ülkelerin genelkurmay başkanlarının katıldığı toplantıya ev sahipliği yaptığı bildirildi.

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Kuveyt ordusundan yapılan açıklamaya göre Kuveyt Genelkurmay Başkanı Korgeneral Halid Derec eş-Şerian başkanlığındaki askeri heyet de Suudi Arabistan'da düzenlenen "Babülmendep Boğazı'ndan Geçişleri Korumaya Yönelik Deniz Savunma Koalisyonu" toplantısına katıldı.

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Uluslararası basında, Suudi Arabistan'ın İran destekli Husilerin tehditlerine karşı Kızıldeniz ve Babülmendep Boğazı'nda güvenliği sağlamak amacıyla geniş kapsamlı bir uluslararası koalisyon oluşturmak için girişimlerde bulunduğuna ilişkin haberler yer alırken, Riyad yönetiminden konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

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Bunun yanı sıra Yemen'deki Husiler (Ensarullah Hareketi), Kızıldeniz ile Aden Körfezi'ni birbirine bağlayan stratejik Babülmendep Boğazı'ndan geçen ticari gemilerden geçiş ücreti alınacağı yönündeki iddiaları yalanladı.

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Reuters, bölgesel kaynaklara dayandırdığı haberinde, Husilerin Kızıldeniz'in güneyi ile Babülmendep Boğazı'ndan geçen ticari gemilerden geçiş ücreti alınmasını değerlendirdiğini öne sürmüştü.

JEOPOLİTİK RİSK PRİMİNDEKİ GERİLEME FİYATLARI BASKILIYOR

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ABD ile İran arasında diplomatik müzakerelerde anlaşmaya yaklaşıldığına yönelik beklentiler ve artan küresel arz öngörüleri de petrol fiyatlarındaki düşüşü destekleyen unsurlar arasında yer aldı.

Söz konusu 2 ülke arasında ateşkesi kalıcı hale getirecek bir mutabakat zaptının kısa süre içinde imzalanabileceğine yönelik haberler, piyasalardaki jeopolitik risk primini önemli ölçüde zayıflattı. Söz konusu anlaşmanın Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını, bazı yaptırımların kaldırılmasını ve İran'ın nükleer programına ilişkin teknik görüşmelerin başlatılmasını içerebileceği belirtiliyor.

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Diplomatik çözüm beklentilerinin güçlenmesi ve Hürmüz Boğazı'ndaki tanker trafiğinin artması da petrol fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturdu. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun ağustos ayından itibaren günlük üretim kotasını 188 bin varil artırma kararı da küresel arz fazlası beklentilerini güçlendirdi.

Söz konusu artış, OPEC+'ın son beş ayda açıkladığı beşinci ardışık üretim artışı olurken, grubun 2023'te uygulamaya koyduğu gönüllü üretim kesintilerinin kademeli olarak geri alınması sürecini de sürdürüyor. Brent petrolde teknik olarak 86,16 doların direnç, 84,50 doların ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.​​​​​​​

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