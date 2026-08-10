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Brent petrol 85 doları aştı

10.08.2026 - 16:03 | Son Güncellenme:

#Petrol Fiyatları#Brent Petrol#Hürmüz Boğazı

Brent petrolün varili uluslararası vadeli piyasalarda 85 doları aştı.

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Brent petrol 85 doları aştı

Cuma günü 84,44 dolara kadar yükselen Brent petrolün ekim vadeli varil fiyatı, günü 83,55 dolardan tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 15.46 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,9 artarak 85,15 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün eylül vadeli varil fiyatı da 79,74 dolar olarak belirlendi.

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Petrol fiyatları, Hürmüz Boğazı'nın açılabileceği beklentisiyle geçen hafta sert düştükten sonra bugün ABD ile İran arasındaki müzakerelerin belirsizliğini koruması ve Husi saldırıları ile Hürmüz'deki gemilere yönelik saldırıların arz riskini canlı tutmasıyla 85 doların üzerine çıktı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD’nin mevcut politikasını ve deniz ablukasını sürdürmesi halinde Hürmüz Boğazı'nın güvenli bir geçiş güzergahı olmayacağını söyledi.

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İran devlet televizyonuna göre, Bekayi, Tahran'ın şu anda Washington ile herhangi bir müzakere yürütmediğini ancak aracı ülkeler üzerinden karşılıklı mesaj alışverişinde bulunulduğunu ifade etti.

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ABD'yle müzakerelerin Umman'la müzakerelerin gidişatına bağlı olduğuna işaret eden İranlı Sözcü, Umman ile görüşmelerde bu aşamada Hürmüz Boğazı’ndan geçen gemilerden ücret alınması konusunu değerlendirmediklerini belirtti.

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Öte yandan, İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'daki Saudi Aramco'nun Cizan rafinerisine İHA saldırısı düzenlediklerini açıklaması bölgedeki arz endişelerini artırdı. BAE de ADNOC'a ait bir geminin cumartesi günü Hürmüz Boğazı'nda İran tarafından füze saldırısına uğradığını bildirdi. Brent petrolde teknik olarak 85,51 doların direnç, 84,11 doların ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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