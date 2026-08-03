Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaBrent petrol 85 doların altına geriledi
HaberlerUzmanpara

Brent petrol 85 doların altına geriledi

03.08.2026 - 09:25 | Son Güncellenme:

#Petrol Fiyatları#Brent Petrol#ABD-İran İlişkileri

Brent petrolün varili uluslararası vadeli piyasalarda 83,41 dolardan işlem görüyor.

Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Brent petrol 85 doların altına geriledi

Cuma günü 90,80 dolara kadar yükselen Brent petrolün ekim vadeli varil fiyatı günü 90,12 dolardan tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.10 itibarıyla kapanışa göre yüzde 7,4 azalışla 83,41 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün eylül vadeli varil fiyatı da 79,60 dolar olarak belirlendi.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Petrol fiyatlarındaki düşüşte, ABD ile İran arasında diplomatik temasların yeniden başlayacağına yönelik beklentiler etkili oldu. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la müzakerelerin bugün yeniden başlayacağını ve bir anlaşmanın sağlanması konusunda iyimser olduğunu belirtti. Trump ayrıca, Hürmüz Boğazı'nın açılması ve İran'ın "nükleer silahsızlandırılması" konusunda yakında bir anlaşmaya varılabileceğine dair iyimserliğini dile getirdi.

Petrol sert düştü! İşte altındaki güçlü yükseliş için 3 şart
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRPetrol sert düştü! İşte altındaki güçlü yükseliş için 3 şartHaberi Görüntüle

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar ve İran ile yapılan görüşmelerin kendisini bu hafta sonu planladıkları "büyük çaplı saldırıyı" durdurmaya sevk ettiğini anlatan Trump, "Bu, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük saldırı olacaktı. Ancak bizden bunu yapmamamızı istediler. Lütfen bunu yapmayın dediler; komşuları da aynı şeyi söyledi." diye konuştu.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

"Şu anda yaptığımız şey, onlarla müzakereler yoluyla görüşmek. Yarın öğleden sonra başlayacak ve sonra neler olacağını göreceğiz." diyen Trump, bir anlaşma yapmak ve birçok "insanın hayatını kurtarmayı" çok istediğini söyledi.

Haberin Devamı

Trump, İran'la anlaşma konusunda iyimser olduğuna işaret ederek, "Bunu yapmamızı istemediler ve açıkçası Suudi Arabistan da istemedi. Hürmüz Boğazı ve nihayetinde (İran'ın) nükleer silahsızlanması ile ilgili bir anlaşmanın çok yakında sağlanacağını düşünüyorlar." değerlendirmesini yaptı.

Haberin Devamı

ABD ile İran arasında diplomatik sürecin yeniden başlayacağı ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılabileceğine yönelik beklentiler, Orta Doğu kaynaklı arz kesintisi risklerinin azalacağı öngörüsünü güçlendirerek petrol fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturdu.

Haberin Devamı

OPEC+ GRUBU ÜRETİM ARTIŞI KARARINI EYLÜLDE DE SÜRDÜRECEK

Bunun yanı sıra Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun eylülde üretimi artırma kararını sürdürmesi de petrol fiyatlarındaki düşüşte etkili oldu.

Son dakika: Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu tutuklandı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRSon dakika: Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu tutuklandıHaberi Görüntüle

OPEC'ten yapılan açıklamaya göre, Suudi Arabistan, Rusya, Irak, Kuveyt, Kazakistan, Cezayir ve Umman'ın çevrim içi gerçekleştirdiği toplantıda, "petrol piyasasında istikrarı destekleme yönündeki ortak taahhütleri" doğrultusunda ve Nisan 2023'te duyurulan günlük 1,65 milyon varillik ek gönüllü üretim kesintileri kapsamında, eylülden itibaren toplam üretimin günlük 188 bin varil artırılması kararlaştırıldı.

Haberin Devamı

Karar kapsamında en yüksek üretim artışı günlük 62'şer bin varille Suudi Arabistan ve Rusya'da gerçekleştirilecek. Gelecek ay, Irak günlük 26 bin varil, Kuveyt 16 bin varil, Kazakistan 10 bin varil, Cezayir 6 bin varil ve Umman ise 5 bin varil üretim artışına gidecek. Grubun bir sonraki toplantısı ise 6 Eylül'de yapılacak. Brent petrolde teknik olarak 83,75 doların direnç, 82,97 doların ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.​​​​​​​

EN ÇOK OKUNANLAR
Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu tutuklandı
Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu tutuklandı
İsrailden Neden Türkiyeyi takip ediyoruz itirafı Tek tek sıraladılar: Yeni baş ağrımız
İsrail'den 'Neden Türkiye'yi takip ediyoruz?' itirafı! Tek tek sıraladılar: 'Yeni baş ağrımız'
Galatasarayda en büyük hedef Bruno Fernandes Dursun Özbek: Bu transferi çok istiyorum
Galatasaray'da en büyük hedef Bruno Fernandes! Dursun Özbek: 'Bu transferi çok istiyorum'
Petrol sert düştü İşte altındaki güçlü yükseliş için 3 şart
Petrol sert düştü! İşte altındaki güçlü yükseliş için 3 şart
Yazarlar
Özay Şendir
Özay ŞendirDemokrasinin sınırları ve sinir uçları...
Tunca Bengin
Tunca BenginTrump’ın baş belası!..
Cem Kılıç
Cem Kılıçİnsanları işlere, işleri insanlara yaklaştırmak
Abdullah Karakuş
Abdullah KarakuşOrta Doğu oyunları ve hamleler
Hakkı Öcal
Hakkı ÖcalSoykırımının ardından denizin rengi değişiyor
Dr. Demet Erciyes
Dr. Demet ErciyesZayıflama iğnesi mucizesi mi?
Asu Maro
Asu Maroİki yakayı bir araya getiren ‘ağ’
Prof. Dr. Mahmut Özer
Prof. Dr. Mahmut Özerİnsan-ı Kâmilden Erdemli Şehre: İslam Düşüncesinde Adalet-I
İlgili Haberler
Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlunun tutuklandığı soruşturmada dikkat çeken bilirkişi raporu
Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun tutuklandığı soruşturmada dikkat çeken bilirkişi raporu
Bakan Çiftçi: Suç örgütlerini sene sonuna kadar eylem yapamaz hale getireceğiz
Bakan Çiftçi: Suç örgütlerini sene sonuna kadar eylem yapamaz hale getireceğiz
AK Partili kurmaylar toplandı Terörsüz Türkiye sürecinde yasal düzenleme için kritik haftaya girildi
AK Partili kurmaylar toplandı! Terörsüz Türkiye sürecinde yasal düzenleme için kritik haftaya girildi
Aidat kavgası cinayetle bitti Kiracının kapısını çalan apartman yöneticisi bıçaklandı
Aidat kavgası cinayetle bitti! Kiracının kapısını çalan apartman yöneticisi bıçaklandı