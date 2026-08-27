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Brent petrol 86 dolardan işlem görüyor

27.08.2026 - 09:54 | Son Güncellenme:

#Petrol Fiyatları#Brent Petrol#İran-Katar Görüşmeleri

Brent petrolün varil fiyatı, uluslararası vadeli piyasalarda 86,09 dolardan işlem görüyor.

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Brent petrol 86 dolardan işlem görüyor

Dün 88,52 dolara kadar yükselen Brent petrolün vadeli varil fiyatı, günü 86,94 dolardan tamamladı. Brent petrolün kasım vadeli varil fiyatı, bugün saat 09.21 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,97 azalarak 86,09 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün ekim vadeli varil fiyatı da 81,36 dolar olarak belirlendi.

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Petrol fiyatları, İran ile Katar arasındaki görüşmelerin Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasının önünü açabileceği ve Orta Doğu'daki savaşın neden olduğu arz kesintilerini azaltabileceği beklentisiyle düşüşünü sürdürdü.

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Bu hafta İran ile Umman arasında Hürmüz Boğazı'nda ortak koridorun etkinleştirilmesi konusunda anlaşmaya varıldı. Anlaşmayla ilgili açıklama yapan İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ABD ve diğer ülkelerin, "Hürmüz Boğazı'nın yalnızca İran'ın belirlediği düzenlemeler çerçevesinde açılacağını bilmesi gerektiğini" söylemişti.

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Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ise bugün bölgedeki gerilimin düşürülmesi ve Hürmüz Boğazı müzakereleri için İranlı yetkililerle bir araya gelmek üzere Tahran'da olacak.

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ABD EKONOMİK BASKIYA ODAKLANACAK

ABD'nin İran'a yeni askeri saldırılar düzenlemeyeceğini açıklaması ve bunun yerine ekonomik baskıyı artırması, piyasalarda arz kesintilerinin hafifleyeceği beklentisini güçlendirerek fiyatları baskılayan bir diğer unsur oldu.

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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Washington'ın karşı deniz ablukası ve yeni yaptırımlarla Tahran üzerindeki ekonomik baskıyı artıracağını açıkladı. Rubio, Washington'ın "şu aşamada" İran'a yönelik yeni hava saldırıları düzenlemeyi öngörmediğini de ifade etti.

Ayrıca, ABD'de açıklanan makroekonomik veriler, ülkede enflasyonist baskıların sürdüğüne işaret etti. Söz konusu veriler Fed'in faiz indirimlerini erteleyeceği veya daha sıkı para politikası izleyeceği beklentisini güçlendirerek petrol fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturdu.

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Öte yandan, dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'de ticari ham petrol stoklarında yaşanan artış, beklentilerin oldukça altında kalırken petrol fiyatlarını destekledi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 100 bin varil artarak 428 milyon 900 bin varile yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 1 milyon 600 bin varil artacağı yönündeydi. Stoklardaki artışın beklentinin çok altında kalması fiyatlar üzerindeki aşağı yönlü baskıyı kısmen sınırladı.

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Brent petrolde teknik olarak 86,68 doların direnç, 85,94 doların ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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