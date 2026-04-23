Brent petrol ne kadar?

23.04.2026 - 09:52 | Son Güncellenme:

Brent petrolün varili uluslararası vadeli piyasalarda 102,7 dolardan işlem görüyor.

Dün 102,31 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 101,91 dolardan tamamladı.

Brent petrolün vadeli varil fiyatı, bugün saat 09.12 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,7 artarak 102,7 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 93,9 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile ateşkesi uzatma kararı almasının ardından düşüşe geçse de İran'ın Hürmüz Boğazı’nın güvenliğini ihlal ettiği gerekçesiyle iki yabancı gemiye müdahale ettiğine yönelik haber akışı, petrol fiyatlarını yeniden 100 dolar seviyesine taşıdı.

Ateşkesin korunabileceğine yönelik beklentiler fiyatlardaki yükselişi sınırlarken, Orta Doğu'daki gerilim ve çelişkili açıklamalar petrol piyasalarında oynaklığı artırarak fiyatların yeniden 100 dolar seviyesine yükselmesine yol açtı.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları ve İran'ın misillemeleri ile tırmanan çatışma nedeniyle küresel mal ve enerji ticareti açısından kritik geçiş hattı olan Hürmüz Boğazı'nda gemi trafiği büyük ölçüde kesilmişti.

Öte yandan, ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 1 milyon 900 bin varil artışla 465 milyon 700 bin varil düzeyine yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 1 milyon 900 bin varil azalacağı yönündeydi.

Brent petrolde teknik olarak 103 doların direnç, 99,1 doların destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.​​​​

Orta Doğu'da 'Yağmur çalınıyor' iddiası Türkiye'de gündem oldu! Uzmanlar noktayı koydu: Sadece 100 kilometre!
Derbinin hakemi açıklandı! Galatasaray’ın tepkisine Fenerbahçe’den cevap
‘Hürmüz’ gerilimi altını vurdu! Piyasalarda dengeleri değiştiren hareket
Hindistan'daki 'kayıp kabile' İsrail'e göç ediyor! 'Şafak Kanatları Operasyonu' başladı
İlgili Haberler
Herkes bayramdaydı, o çalıştı! Minik Ömer’in hikâyesi yürek burktu
'Türk bayrağına saygısızlık yapıldığı' iddiası! DMM yalanladı
Bir öğretmen, bir öğrenci: 23 Nisan'ı protokol ve mahallelilerle kutladılar
23 Nisan'da çocuklardan TCG Barbaros'a yoğun ilgi: ‘Gurur verici’