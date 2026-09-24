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Brent petrolde diplomasi ve Hürmüz belirsizliği fiyatlanıyor

24.09.2026 - 10:29 | Son Güncellenme:

#Petrol Fiyatları#Brent Petrol#Abd İran Gerilimi

Brent petrolün varili, uluslararası vadeli piyasalarda 103,65 dolardan işlem görüyor. Fiyatlardaki kısmi yükselişte, ABD ve İran arasında savaşın sona erdirilmesine yönelik belirsizlikler ve bölgede devam eden güvenlik riskleri etkili oluyor.

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Brent petrolde diplomasi ve Hürmüz belirsizliği fiyatlanıyor

Dün 103,86 dolara kadar yükselen Brent petrolün vadeli varil fiyatı, günü 103,08 dolardan tamamladı. Brent petrolün kasım vadeli varil fiyatı, bugün saat 09.58 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,55 artarak 103,65 dolar oldu.

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Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün kasım vadeli varil fiyatı da 92,65 dolar olarak belirlendi.

Fiyatlardaki kısmi yükselişte, ABD ve İran arasında savaşın sona erdirilmesine yönelik diplomatik temaslara karşın Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına ilişkin belirsizlik ve bölgede devam eden güvenlik riskleri etkili oluyor.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada ülkesinin diplomasiye hazır olduğunu ancak ABD'nin tehdit ve baskılarına karşı savaştan korkmadıklarını söyledi.

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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi de İran'ın New York'ta Katar arabuluculuğuyla ABD ile temas kurduğunu ve Tahran'ın şartlarını ilettiğini açıkladı. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rezai de İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'nin ABD heyetiyle yaptığı dolaylı görüşmeye ilişkin, Hürmüz Boğazı'nın açılmasından önce İran'ın sunduğu 7 şartın ABD tarafından 3 veya 4 gün içinde uygulanması gerektiğini, ardından İran'ın atacağı adımların belli olacağını ifade etti.

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BM GENEL KURULUNDAKİ AÇIKLAMALAR DİKKAT ÇEKTİ

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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, New York'taki görüşmeyi "atılım" olarak nitelendirmeyeceğini ancak görüşmenin gerçekleşmiş olmasının önemli olduğunu belirterek, İran'la yapılacak anlaşmanın zaman içinde yoğun bir çalışma gerektireceğine de işaret etti.

ABD Başkanı Donald Trump da BM 81. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, İran'la anlaşma yapma ya da bu ülkeyi "yok etme" yönünde bir karar verme sürecinde olduğunu belirterek, 3 Kasım'daki seçimlerin hemen ardından İran'la bir anlaşmaya varılacağına inandığını söyledi.

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Bu gelişmeler, taraflar arasında temasların sürmesine rağmen Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması ve savaşın sona ermesine ilişkin bir uzlaşının henüz sağlanamadığına işaret ediyor.

Öte yandan, İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO) dün güvenlik kaynaklarına dayandırdığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nda bir kargo gemisinin vurulduğunu bildirdi.

Arz tarafında ise Suudi Arabistan'ın Doğu-Batı Petrol Boru Hattı'na ilişkin gelişmeler takip ediliyor. Ülkenin Kızıldeniz kıyısındaki Yenbu Limanı üzerinden ihracat yapılmasını sağlayan hatta petrol akışının düşük seviyede yeniden başladığına yönelik haberler, arz endişelerini hafifleterek fiyatların yükselişini sınırlıyor.

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Brent petrolde teknik olarak 105,33 doların direnç, 99,38 doların ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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