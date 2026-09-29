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Brent petrolde risk primi canlı

29.09.2026 - 09:56 | Son Güncellenme:

#Brent Petrol#Petrol Fiyatları#BRENT

Dünkü kapanışına göre güne yüzde 1,6 artışla başlayan Brent petrol, bugün uluslararası vadeli piyasalarda 99,39 dolardan işlem görüyor. Fiyatlardaki yükselişte, ABD ile İran'dan gelen çelişkili açıklamaların piyasalardaki risk primini canlı tutması etkili oluyor.

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Brent petrolde risk primi canlı

Dün 101,24 dolara kadar yükselen Brent petrolün vadeli varil fiyatı, günü 97,83 dolardan tamamladı. Brent petrolün aralık vadeli varil fiyatı, bugün saat 09.36 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,6 artarak 99,39 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün kasım vadeli varil fiyatı da 93,93 dolar olarak belirlendi.

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Fiyatlardaki yükselişte, ABD ile İran arasında olası bir anlaşmaya yönelik diplomatik temaslar sürerken, taraflardan gelen çelişkili açıklamaların piyasalardaki risk primini canlı tutması etkili oluyor.

İran ile ABD arasındaki çatışmaların sona erdirilmesi ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden ulaşıma açılmasını amaçlayan dolaylı müzakerelerin yeniden başlaması için arabuluculuk çalışmalarının sürdüğü bildiriliyor.

Associated Press'in (AP) üç yetkiliye dayandırdığı haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump, Washington'ın İran limanlarına yönelik ablukayı kaldırması, dondurulan İran varlıklarını serbest bırakması ve petrol yaptırımlarından feragat etmesi karşılığında Tahran'ın Hürmüz Boğazı'nı bir hafta içinde yeniden açmasını öngören teklifi reddetti.

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Buna rağmen New York'ta temaslarını sürdüren İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Katar'ın yürüttüğü arabuluculuk kapsamında gelecek yanıtı beklediklerini belirtti.

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Trump ise son açıklamasında İran'la savaşın yakında sona ereceğini ve ABD'nin savaşı kazanacağını savunarak, çatışmaların sona ermesinin ardından enerji fiyatlarının hızla düşeceğini ifade etti.

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Axios'un ismini açıklamadığı ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde de Trump'ın İran'ın nükleer programına ilişkin somut adımlar atması karşılığında dondurulan İran varlıklarının serbest bırakılmasına ve ekonomik yaptırımların hafifletilmesine açık olduğu öne sürüldü.

Öte yandan, İran'ın resmi haber ajansı IRNA, Trump'ın açıklamalarına rağmen Tahran'ın Washington ile müzakere planının bulunmadığını bildirdi. Haberde, Katar'ın arabuluculuğunda Washington'a iletilen şartlara henüz yanıt verilmediği ve Tahran'ın bu yanıtı beklediği kaydedildi.

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"HÜRMÜZ'Ü BİR AN ÖNCE AÇMAK İÇİN ANLAŞMA YAPMAK İSTİYORLAR ÇÜNKÜ ÇOK FENA YENİLİYORLAR"

İran heyeti, BM Genel Kurulu kapsamında bulunduğu ABD'de, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik Washington'a Katar'ın arabuluculuğunda 7 şart sunmuş, Trump ise söz konusu şartları kabul etmediklerini açıklamıştı.

Trump, "Hürmüz'ü bir an önce açmak için anlaşma yapmak istiyorlar, çünkü çok fena yeniliyorlar." ifadesini kullanarak, ABD'li müzakerecilerin bu hafta İran ile daha fazla görüşme yapmasını beklediğini söylemişti.

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Taraflardan müzakerelerin seyrine ilişkin gelen çelişkili açıklamalar, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik belirsizliği artırarak petrol piyasalarındaki risk primini canlı tutuyor ve fiyatların yukarı yönlü hareketini destekliyor.

Öte yandan, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda tarafların enerji altyapılarını hedef alan saldırılarını sürdürmesi de küresel arz endişelerini besleyerek fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturuyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'daki çeşitli savunma ve petrol tesislerine yönelik saldırılar düzenlediklerini bildirdi.

Zelenskiy, geçen hafta Trump ile yaptığı görüşmenin ardından, Rusya'nın Ukrayna'nın enerji altyapısını hedef almaması halinde Kiev'in enerji ateşkesine hazır olduğunu açıklamıştı.

Brent petrolde teknik olarak 100,78 doların direnç, 98,74 doların ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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