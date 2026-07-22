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Brent petrolün fiyatı 95 doları aştı

22.07.2026 - 13:13 | Son Güncellenme:

#Petrol Fiyatları#ABD-İran Gerilimi#Hürmüz Boğazı

Brent petrolün varil fiyatı, ABD ile İran arasında tırmanan çatışmaların küresel petrol arzını aksatabileceğine yönelik endişeler ve petrol sevkiyatına ilişkin risklerin artmasıyla 95 doların üzerine çıktı.

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Brent petrolün fiyatı 95 doları aştı

Brent petrolün dün günü 91,01 dolardan tamamlayan vadeli varil fiyatı, bugün saat 12.52 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 4,86 artarak 95,43 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili de 88,57 dolardan alıcı buldu.

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Böylece petrol fiyatları 11 Haziran'dan sonraki en yüksek seviyeyi gördü. ABD, İran'ın Hürmüz Boğazı'nda "ticari gemileri tehdit etme kabiliyetini zayıflatmayı amaçlayan" saldırı dalgalarını sürdürürken, İran da Körfez'deki ABD üslerine yönelik misillemelerine devam ediyor.

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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, İran'ın Hürmüz Boğazı'nda "ticari gemileri tehdit etme kabiliyetini zayıflatmayı amaçlayan" 11'inci saldırı dalgasını tamamladığını duyurdu.

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İran ordusu da ABD'nin İran topraklarına yönelik saldırılarına misilleme olarak Kuveyt'in batısındaki Ed-Doha Askeri Üssü'nde bulunan ABD Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait mühimmat depoları ile lojistik ekipmanlarının ve Ürdün'deki Muvaffak Salti Hava Üssü'nde bulunan ABD unsurlarına ait bazı binalar ile mühimmat depolarının insansız hava araçlarıyla hedef alındığını bildirdi.

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Fars Haber Ajansının yayımladığı Buşehr Valiliği açıklamasında ise ABD ordusuna ait füzelerin gece saatlerinde İran'ın Buşehr Nükleer Santrali yakınındaki bir elektrik trafo merkezini vurduğu belirtildi.

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BABÜLMENDEP BOĞAZI'NDAKİ GÜVENLİK RİSKİ FİYATLARI YUKARI YÖNLÜ ETKİLİYOR

ABD ile İran arasında artan çatışmaların Hürmüz Boğazı üzerinden petrol sevkiyatını aksatabileceğine yönelik endişeler sürerken, Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik deniz ablukasının ardından Babülmendep Boğazı'ndaki güvenlik riskinin artması da fiyatları yukarı yönlü etkiliyor.

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Husilere bağlı SABA haber ajansının dün yayımladığı haberde, Suudi Arabistan'a yönelik deniz ablukası kapsamında yapılan uyarılar sonrasında son 24 saatte 6 geminin rotasını değiştirerek geri döndüğü bildirildi.
Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, 20 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ı yaklaşık 12 yıldır Yemen'e abluka uygulamakla suçlayarak buna "karşı abluka" ile yanıt vereceklerini duyurmuştu.

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