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Brent petrolün varil fiyatı kaç dolar oldu? İşte son rakamlar...

12.06.2026 - 09:43 | Son Güncellenme:

#Brent Petrol#Fiyat#İran

Brent petrolün varili uluslararası vadeli piyasalarda sabah saatlerinde 88,58 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varil fiyatı kaç dolar oldu İşte son rakamlar...

Dün 95,50 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 90,38 dolardan tamamladı.

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Brent petrolün vadeli varil fiyatı, bugün saat 09.23 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 1,99 azalarak 88,58 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 86,10 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik planlanan saldırıları iptal etmesinin ardından, hafta başında yaşanan karşılıklı saldırıların daha geniş çaplı çatışmaya dönüşebileceğine ilişkin endişelerin azalmasıyla düşüşünü sürdürdü.

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İran'ı "çok sert" şekilde vurmakla tehdit eden Trump, dün yaptığı açıklamada, İran ile yürütülen görüşmelerde ilerleme sağlandığını belirterek, planlanan saldırıları iptal ettiğini duyurdu.

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Trump, İran ile anlaşma belgesinin son halinin hazırlandığını belirterek, "Belgelerin son halinin hazırlanması sürecinden geçiyoruz. Bu süreç önümüzdeki birkaç gün içinde tamamlanacak ve bir imza töreni düzenlenecek." dedi. İran lideri Mücteba Hamaney'in anlaşmayı onaylayıp onaylamadığına ilişkin soruya Trump, "Anladığım kadarıyla cevap evet." yanıtını verdi.

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Ancak İran basını, Trump'ın iddiasının aksine, ABD ile muhtemel anlaşmaya ilişkin herhangi bir mutabakat metninin Tahran tarafından henüz onaylanmadığını duyurdu.

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ABD Başkanı Trump'ın imzalar atılınca Hürmüz Boğazı'nın açılacağını söylemesiyle, Brent petrolün varil fiyatı dün 17 Nisan'dan bu yana ilk kez 90 doların altına indi.

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Aynı zamanda, ABD merkezli haber ve analiz platformu Axios'un haberine göre, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in ABD ile İran arasında olası bir anlaşmanın imza töreni için Cenevre'ye yapabileceği ziyaret kapsamında kullanılabilecek ekipmanları taşıyan ABD Hava Kuvvetlerine ait 4 adet C-17 nakliye uçağı dün Avrupa'ya hareket etti.

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Haberde, askeri uçuşların anlaşmanın sonuçlandırılmasına yönelik çabaların başarıya ulaşması halinde gelecek günlerde düzenlenebilecek olası imza töreniyle bağlantılı olduğu ifade edildi.

Taslak anlaşmada, Hürmüz Boğazı'nın herhangi bir geçiş ücreti olmaksızın derhal yeniden açılması ve deniz taşımacılığı hacminin 30 gün içinde savaş öncesi seviyelere çıkarılması öngörülüyor.

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Buna karşılık İran'ın nükleer silah geliştirmeme taahhüdünde bulunması ve zenginleştirilmiş uranyum stokuna ilişkin endişeleri gidermesi bekleniyor. Habere göre, İran'ın nükleer programına ilişkin somut adımlar daha sonra yapılacak ayrı ve daha ayrıntılı bir anlaşmaya tabi olacak.

Aynı zamanda, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), dün yayımladığı raporda, 2026 yılı küresel petrol talebi artış tahminini günlük 1 milyon 170 bin varilden 970 bin varile düşürdü. Böylece örgüt, üst üste ikinci kez aşağı yönlü revizyona gitmiş oldu.

OPEC, petrol talebinin daha sonraki dönemde yeniden ivme kazanacağını öngörerek 2027 talep artışı tahminini yükseltti. Buna göre, 2027'de küresel petrol talebinin günlük 1 milyon 730 bin varil artması bekleniyor. Bu rakam, önceki tahmine göre günlük 190 bin varillik artışa işaret ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 88,77 doların direnç, 87,97 doların ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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