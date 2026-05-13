Brent petrolün varili 100 doların üzerinde işlem görüyor

Dün 108,45 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 107,77 dolardan tamamladı. Brent petrolün vadeli varil fiyatı, bugün saat 10.00 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,1 azalarak 106,51 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 101,04 dolardan alıcı buldu.

Haberin Devamı

Haberin Devamı

Petrol fiyatları, yatırımcıların Orta Doğu'daki kırılgan ateşkes sürecine ilişkin gelişmeleri yakından izlemesi ve ABD ile Çin liderleri arasında Çin'de yapılması beklenen zirve öncesinde temkinli davranmasıyla düşüş kaydetti.

Uzmanlar, arz kesintilerine yönelik endişelerle Orta Doğu’daki belirsizliklerin fiyatları desteklemeyi sürdürdüğünü, bu nedenle yatırımcıların piyasalarda net bir yön belirlemekte zorlandığını belirtiyor.

Brent petrolün varil fiyatı dün yüzde 3'ün üzerinde yükseliş kaydederken ABD ile İran arasında kalıcı bir ateşkes ihtimalinin zayıflaması, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik beklentileri de sınırladı.

Haberin Devamı

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile ateşkesin "yaşam desteğine bağlı şekilde sürdüğünü" ifade etmesi, bölgede gerilimin kısa sürede azalacağına yönelik beklentileri zayıflatırken Trump'ın bundan önce ticari gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan geçişini sağlamak amacıyla daha önce başlatılıp askıya alınan Özgürlük Projesi operasyonunu daha geniş kapsamlı şekilde yeniden devreye almayı değerlendirdiğini açıklaması da enerji arz güvenliğine yönelik endişeleri canlı tuttu.

Haberin Devamı

Haberin Devamı

Küresel riskler ve enflasyon baskısı petrol piyasalarında belirsizliği artırıyor

Haberin Devamı

Trump, Çin'in İran ile savaşın sona erdirilmesi için yardımına ihtiyaç duymayacağını düşündüğünü dile getirirken İran petrolünün en büyük alıcısı konumundaki Çin üzerindeki baskıya rağmen ticaretin sürdüğü belirtiliyor. Trump'ın Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile perşembe ve cuma günleri Pekin'de bir araya gelmesi bekleniyor.

Haberin Devamı

İran ile süren savaşın, dünyanın en büyük ekonomisi olan ABD üzerinde de etkilerini göstermeye başladığı, artan petrol fiyatlarının yakıt maliyetlerini yükselttiği ve bunun önümüzdeki aylarda ikinci tur etkiler yaratmasının beklendiği kaydedildi.

Aynı zamanda ABD’de açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin enerji maliyetlerinden kaynaklı baskının arttığını ortaya koyduğu ve bunun küresel piyasalarda risk iştahını sınırladığı ifade edildi.

Nisan ayında tüketici fiyatlarının üst üste ikinci ayda da güçlü artış kaydederek yaklaşık üç yılın en yüksek yıllık enflasyon artışına işaret etmesi, piyasalarda enflasyon sorununun daha da kötüleşeceğine yönelik beklentileri artırdı.

Haberin Devamı

Uzmanlar, söz konusu gelişmelerin ABD Merkez Bankasının (Fed) karar alma sürecini zorlaştırdığını ve bankanın bu yıl daha şahin adımlar atabileceğine yönelik endişeleri güçlendirdiğini belirtiyor.

Yüksek faiz oranlarının borçlanma maliyetlerini artırarak petrol talebini baskılayabileceği değerlendirilirken yüksek enflasyonun ve süregelen jeopolitik gerilimlerin yatırımcılara yüksek enerji maliyetlerinin kısa vadede düşmeyeceğini hatırlattığı kaydedildi.

Brent petrolde teknik olarak 106,69 doların direnç, 105,93 doların destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.