Canlı Borsa3
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaBrent petrolün varili 102 dolardan işlem görüyor
HaberlerUzmanpara

Brent petrolün varili 102 dolardan işlem görüyor

22.09.2026 - 09:49 | Son Güncellenme:

#Petrol Fiyatları#Suudi Arabistan#ABD-İran İlişkileri

Brent petrolün varili, uluslararası vadeli piyasalarda 102,08 dolardan işlem görüyor.

Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Brent petrolün varili 102 dolardan işlem görüyor

Dün 104,90 dolara kadar yükselen Brent petrolün vadeli varil fiyatı, günü 100,34 dolardan tamamladı. Brent petrolün kasım vadeli varil fiyatı, bugün saat 09.33 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,7 artarak 102,08 dolar oldu.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün kasım vadeli varil fiyatı da 93,70 dolar olarak belirlendi.

Petrol fiyatlarındaki yükselişte, Suudi Arabistan'ın petrol ihracat güzergahlarında yaşanan sorunlar ve Orta Doğu'da yeni arz kesintilerine ilişkin endişeler etkili oldu.

Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'a ait F-15 ve Typhoon savaş uçaklarıyla Cevf, Taiz, Sada ve Marib illerine son 24 saatte 157 hava ve füze saldırısı düzenlendiğini iddia etti.

ABD Başkanı Donald Trump’ın hafta sonu Yemen’deki İran destekli Husilerin hava saldırılarıyla hedef alınmasını değerlendirdiği, ancak şimdilik böyle bir adım atmaktan vazgeçtiği bildirildi.

Haberin Devamı

ABD ile İran arasında diplomatik temas ihtimali ise yükselişi sınırlayan unsur olarak öne çıktı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, BM 81. Genel Kuruluna katılmak için bulunduğu ABD'nin New York kentinde ziyareti kapsamında hem Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın hem de kendisinin çeşitli görüşmeler gerçekleştireceğini belirtti.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Erakçi, "Öncelikle bizim en önemli hedefimiz, İran halkının haklılığını ve çıkarlarını uluslararası en büyük kürsüde savunmaktır. BM kürsüsü de en büyük kürsüdür." açıklamasında bulundu. Trump, daha önce İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile "muhtemel" bir görüşmeye açık olduğunu belirtmişti.

Haberin Devamı

Öte yandan, ABD’nin, Orta Doğu ülkelerinin ABD/İsraili ile İran savaşında zarar gören enerji altyapılarını yeniden inşa etmelerine yardımcı olacak yeni bir fona 5 milyar dolar yatırım yapmayı önerdiği iddia edildi.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin incelediği belgelere ve ismini paylaşmadığı ABD'li ve Orta Doğulu yetkililere dayandırdığı haberinde, teklifin, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) dahil çeşitli Orta Doğu ülkeleriyle görüşüldüğü, ABD’nin 8 Orta Doğulu ülkeden kendi teklifine eşdeğer bir katkı isteyeceği ve 10 milyar dolarlık yatırım fonu oluşturmayı hedeflediği iddia edildi.

Haberin Devamı

Haberde görüşlerine yer verilen ABD'li yetkililerin, fona ilişkin görüşmelerin sürdüğünü ve düzenlemenin şartlarının değişebileceğini söylediği belirtildi.

Haberin Devamı

Brent petrolde teknik olarak 102,13 doların direnç, 101,55 doların ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.​​​​​​​

 

EN ÇOK OKUNANLAR
Suudilerin F-35’i Atina’ya dert oldu
Suudilerin F-35’i Atina’ya dert oldu!
Altın neden yükselmiyor Piyasalar tek noktaya kilitlendi
Altın neden yükselmiyor? Piyasalar tek noktaya kilitlendi
Fenerbahçe’nin Eyüpspor maçı Avrupada gündem oldu
Fenerbahçe’nin Eyüpspor maçı Avrupa'da gündem oldu
Ankarada apartman dairesinde korkunç olay 3 kişinin cansız bedeni bulundu
Ankara'da apartman dairesinde korkunç olay! 3 kişinin cansız bedeni bulundu
Yazarlar
Melih Aşık
Melih AşıkKİMLER FONLANDI?
Zafer Şahin
Zafer Şahin8 korumayla gezen foncu
Ali Eyüboğlu
Ali EyüboğluOğuzhan Koç’un tartışılan üslubu
Eren Aka
Eren AkaBiz gidiyorduk şimdi onlar gelecek!
Çağdaş Ertuna
Çağdaş ErtunaFotoğrafın peşinde İstanbul’da şehir turu
İlgili Haberler
Son dakika... Manisada silahlı saldırı Saldırganın anne, baba ve dedesi gözaltında
Son dakika... Manisa'da silahlı saldırı! Saldırganın anne, baba ve dedesi gözaltında
İstanbul’da 8 iş yeri ve 5 vale noktasına uyuşturucu operasyonu
İstanbul’da 8 iş yeri ve 5 vale noktasına uyuşturucu operasyonu
Kadın doğum doktoru hakkında ‘para karşılığı muayene soruşturması: 3 tutuklandı
Kadın doğum doktoru hakkında ‘para karşılığı muayene' soruşturması: 3 tutuklandı
Yaşama şansı yüzde 10du, kalbi durdu Alminadan 118 gün sonra mucize
Yaşama şansı yüzde 10'du, kalbi durdu! Almina'dan 118 gün sonra mucize