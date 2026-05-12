Brent petrolün varili 105 dolardan işlem görüyor

12.05.2026 - 09:53 | Son Güncellenme:

Brent petrolün varili, uluslararası vadeli piyasalarda 105,42 dolardan satılıyor.

Dün 105,99 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 104,21 dolardan tamamladı. Brent petrolün vadeli varil fiyatı, bugün saat 09.28 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,2 artarak 105,42 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 99,47 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile ateşkesin "yaşam desteğine bağlı şekilde sürdüğünü" söyleyerek Orta Doğu'daki gerilimin yatışacağına yönelik beklentileri zayıflatması etkili oluyor.

Trump, dün yaptığı açıklamada, İran'ın gönderdiği son öneriyi "aptalca" olarak nitelendirerek, "Şu anda (ateşkesin) en zayıf anında olduğunu söyleyebilirim. Yaşam desteğine bağlı durumda." dedi.

Trump, ayrıca ticari gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan geçişini sağlamak için başlatıp kısa süre sonra askıya aldığı Özgürlük Projesi adlı operasyona yeniden dönmeyi düşündüğünü ifade etti.

Bu açıklamalar, küresel petrol rezervlerinin büyük çoğunluğuna ev sahipliği yapan Orta Doğu'da gerginliklerin süreceği ihtimalini artırarak, fiyatların yukarı yönlü hareketini destekliyor.

Brent petrolde teknik olarak 106,03 doların direnç, 104,11 doların destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Sigara yasağı genişliyor: İsteyen istediği yerde içemeyecek! Tiryakiye açık alanda ‘dar koridor’
Galatasaray'dan sansasyonel transfer hazırlığı! Hedef Liverpool'dan dünya yıldızı
Almanya Türk füzelerine talip
ABD basınından şok iddia: Savaşın perde arkasındaki ülke! 'İran'ı gizlice vurdular'
Özay ŞendirHEYBELİADA RUHBAN OKULU EĞİTİME BAŞLAMIYOR...
Melih AşıkGAL ATA SARAY
Zafer ŞahinBaykal’ın istifasından çıkarılacak dersler
Ali EyüboğluKadına şiddetin trend videoları!
Güldener SonumutBelçika’dan Türkiye’ye stratejik çıkarma
Eren AkaGastronomide 10 numara
Çağdaş ErtunaUluslararası tasarım dünyası İstanbul’da buluşuyor
Atilay KandemirKemer’de organik kutlama
Üniversiteye rüşvet operasyonu! 4’ü doktor 18 gözaltı
Beyoğlu’nda pes dedirten hırsızlık! Vitrin mankenini soyup kıyafetleri üstüne giydi, aylar sonra hırka için geri geldi
Bursa'daki esir hayatından Almanya'ya! İşte Nazar'ın yeni hayatı
Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal AK Parti’ye geçiyor! 'Beni Özgür Özel tehdit etti'