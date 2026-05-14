Brent petrolün varili 105 dolardan işlem görüyor

Dün 108,28 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 105,63 dolardan tamamladı. Brent petrolün vadeli varil fiyatı, bugün saat 09.30 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,19 artarak 105,83 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 101,23 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarındaki kısmi yükselişte, Orta Doğu'daki kırılgan ateşkes sürecine ilişkin belirsizlikler ve arz kesintilerine yönelik endişeler etkili olmaya devam ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ziyareti kapsamında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile gerçekleştirdiği görüşme de piyasalarda yakından takip ediliyor. Görüşmede, ticaret ve ekonomi başlıklarının yanı sıra Orta Doğu'daki gelişmeler ile Tayvan meselesinin de ele alınması bekleniyor.

Öte yandan, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) yayımladığı aylık petrol piyasası raporuna göre, örgütün günlük ham petrol üretimi nisanda önceki aya kıyasla 1 milyon 727 bin varil azalarak 18 milyon 983 bin varile geriledi.

OPEC, küresel petrol talebine ilişkin bu yıl ve gelecek yıl öngörülerini ise değiştirmedi. Buna göre, talebin bu yıl geçen yıla göre günlük 1 milyon 200 bin varil artışla 106 milyon 330 bin varile ulaşacağı tahmin edildi. Talebin OECD dışı ülkelerde günlük 1 milyon 60 bin varil, OECD ülkelerinde ise günlük 110 bin varil artacağı öngörüldü.

Gelecek yıl ise küresel talebin bu yıla kıyasla günlük 1 milyon 540 bin varil artarak yaklaşık 107 milyon 870 bin varil olacağı öngörülüyor.

Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) Petrol Piyasası Raporu'na göre ise küresel petrol arzı, Orta Doğu'daki enerji altyapısına yönelik saldırılar ve Hürmüz Boğazı'ndaki tanker geçişlerine ilişkin kısıtlamalar nedeniyle nisanda günlük 1 milyon 800 bin varil azalarak 95,1 milyon varile geriledi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) de ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 4 milyon 300 bin varil azalışla 452 milyon 900 bin varile düştüğünü açıkladı. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 2 milyon varil azalacağı yönündeydi.

Analistler, Orta Doğu'daki jeopolitik risklerin küresel petrol arzına ilişkin endişeleri artırdığını, ABD'de stokların beklentilerin üzerinde gerilemesinin de fiyatları desteklediğini belirtiyor.

Brent petrolde teknik olarak 106,34 doların direnç, 105,50 doların destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.