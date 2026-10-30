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Brent petrolün varili 111 dolardan işlem görüyor

30.10.2026 - 10:01 | Son Güncellenme:

#Petrol Fiyatları#İran Gerilimi#Brent Petrol

Brent petrolün varili, uluslararası vadeli piyasalarda 111,57 dolardan işlem görüyor.

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Brent petrolün varili 111 dolardan işlem görüyor

Dün 111,80 dolara kadar yükselen Brent petrolün ocak vadeli varil fiyatı günü 110,80 dolardan tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.30 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,7 artarak 111,57 dolara yükseldi.

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Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün aralık vadeli varil fiyatı 102,71 dolar oldu. Fiyatlardaki yükselişte, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik olası saldırı seçenekleri hakkında bilgilendirildiğine ilişkin haber akışının bölgedeki petrol arzına yönelik endişeleri artırması etkili oldu.

The Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin isimleri açıklanmayan ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper, Beyaz Saray'da Trump'a İran'a yönelik olası saldırı seçenekleri hakkında bilgi verdi.

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Görüşmeye ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ile ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dan Caine'in de katıldığı belirtildi.

WSJ'nin haberinde, Cooper'ın Trump'a brifing vermesinin "nadir görüldüğüne" işaret edilerek bunun, ABD'nin "önemli askeri saldırılara yaklaştığının habercisi olabileceği" değerlendirmesi yapıldı.

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ABD'li Demokrat Senatör Chris Murphy ise ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran'a yönelik olası saldırı planları hakkında bir grup senatörle birlikte bilgilendirildiklerini ve bu planların "delice" olduğunu ifade etti.

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Murphy, "Bu, (gerilim açısından) yıkıcı bir tırmanışa yol açacak ve hukukun üstünlüğüne olan bağlılığımızın muhtemelen yok olmasına neden olacaktır." yorumunu yaptı.

Söz konusu haber akışı, bölgede çatışmaların yeniden şiddetlenebileceği ve petrol arzının aksayabileceği endişelerini artırarak fiyatları yukarı yönlü destekledi.

Öte yandan, Hürmüz Boğazı'nda tankerlerle ilgili açıklamalar da petrol arzına yönelik endişeleri artırdı. İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), bir şirketin güvenlik görevlisinden alınan bilgiye göre, Hürmüz Boğazı'ndan çıkış yapan bir tankere bilinmeyen bir cismin isabet ettiğini bildirdi.

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Açıklamada, olayda mürettebattan yaralanan olup olmadığına veya çevreye zarar verilip verilmediğine ilişkin herhangi bir bilgi bulunmadığı aktarıldı.

Bölgeden geçen gemilere dikkatli olmaları ve şüpheli herhangi bir faaliyeti UKMTO'ya bildirmeleri tavsiye edilen açıklamada, yetkililerin olayla ilgili soruşturma yürüttüğü kaydedildi.

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İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri de Hürmüz Boğazı'nın doğusunda bulunan bir petrol tankerinin yasaklı ve güvensiz bölgede seyrettiği sırada mayına çarptığını açıkladı. Açıklamada, tankerde patlama meydana geldiği ve geminin seyrine devam edemediği belirtildi. Brent petrolde teknik olarak 112,19 doların direnç, 110,41 doların ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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