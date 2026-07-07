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Brent petrolün varili 72,75 dolardan işlem görüyor

07.07.2026 - 09:49 | Son Güncellenme:

#Petrol Fiyatları#Orta Doğu#İran-Abd Gerilimi

Petrol fiyatlarındaki yükselişte, Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilerin hedef alınması sonucu Orta Doğu'da uzlaşı ikliminin bozulabileceği endişeleri etkili oldu. ABD ile İran arasında 18 Haziran'da imzalanan mutabakat zaptıyla bölgede esen barış rüzgarları, boğazdan geçen ticari gemilerin hedef alınmasıyla terse döndü.

Brent petrolün varili 72,75 dolardan işlem görüyor

Brent petrolün varili, uluslararası vadeli piyasalarda 72,75 dolardan işlem görüyor. Dün 72,61 dolara kadar yükselen Brent petrolün vadeli varil fiyatı, günü 71,99 dolardan tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.30 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 1,06 artarak 72,75 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili de 69,22 dolardan alıcı buldu.

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OPEC GÜNLÜK ÜRETİMİNİ 188 BİN VARİL ARTIRACAK

Merkezi ABD'de bulunan Axios haber sitesi, İran'ın boğazdan geçen ticari gemilere en az iki füze fırlattığını öne sürerek, ABD tarafından misilleme yapılmasının muhtemel olduğunu bildirdi. Söz konusu gelişmeler Orta Doğu'daki barış görüşmelerinin kırılganlığını ön plana taşıdı.

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Öte yandan, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun üretim artışının küresel arzı artıracağı beklentisi fiyatlardaki artışı sınırladı. OPEC+ grubu, pazar günü gerçekleştirdiği toplantıda ağustostan itibaren günlük üretim hedefini 188 bin varil artırma kararı aldı.

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OPEC'ten yapılan açıklamada, Suudi Arabistan, Rusya, Irak, Kuveyt, Kazakistan, Cezayir ve Umman'ın, küresel piyasa koşullarını ve görünümünü değerlendirmek üzere çevrim içi toplantı gerçekleştirdiği bildirildi. Toplantıda, söz konusu ülkelerin, petrol piyasasında istikrarı destekleme yönündeki ortak taahhütleri ve Nisan 2023'te duyurulan günlük 1,65 milyon varillik kesintiler kapsamında ağustos itibarıyla üretimlerini günlük 188 bin varil artırmaya karar verdikleri kaydedildi.

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Petrol fiyatlarındaki artış enflasyon risklerini tetiklerken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda merkez bankalarının faiz patikalarına yönelik belirgin bir değişim gözlenmedi. Piyasalarda Fed'in yıl sonuna kadar bir kez faiz artışı yapabileceği ihtimalleri gücünü koruyor. Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) yarın yayımlayacağı toplantı tutanaklarında, yatırımcıların bankanın gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin daha fazla ipucu bulabileceğini kaydetti.

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Piyasalarda gözler, ABD Enerji Enformasyon İdaresinin (EIA) Temmuz 2026 Kısa Dönem Enerji Görünümü raporuna çevrilirken, yatırımcılar Hürmüz Boğazı'ndaki sevkiyat koşullarını ve OPEC+ üretim artışının küresel petrol piyasasına ne hızda yansıyacağını izlemeyi sürdürüyor. Brent petrolde teknik olarak 72,33 doların destek, 72,97 doların ise direnç bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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