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Brent petrolün varili 73 dolardan işlem görüyor

30.06.2026 - 09:37 | Son Güncellenme:

#Petrol Fiyatları#Brent Petrol#ABD-İran Görüşmeleri

Brent petrolün varili uluslararası vadeli piyasalarda 73,27 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili 73 dolardan işlem görüyor

Dün 74,25 dolara kadar yükselen Brent petrolün vadeli varil fiyatı, günü 73,91 dolardan tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.13 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,9 azalarak 73,27 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili de 70,03 dolardan alıcı buldu.

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Petrol fiyatlarındaki düşüşte, ABD ve İran arasında bugün Katar'da yapılması planlanan mutabakat zaptı görüşmelerinin olumlu ilerleyeceğine yönelik beklentiler etkili oluyor.

ABD merkezli Axios haber sitesi, ismi açıklanmayan üst düzey ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberinde, ABD ve İran'ın birbirlerine yönelik saldırıları durdurma konusunda anlaşarak Hürmüz Boğazı konusundaki anlaşmazlıkları çözmek için 30 Haziran'da Katar'da görüşme planladığını duyurmuştu.

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ABD Başkanı Donald Trump da konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Doha'daki toplantı belki önemli olacak, belki de olmayacak. Bunu göreceğiz." ifadelerini kullandı.

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Buna karşın İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ABD ve İranlı teknik heyetler arasında bu hafta için herhangi bir toplantı planlanmadığını belirterek, ABD basınında yer alan haberleri yalanladı. Garibabadi, arabulucular aracılığıyla yürütülen istişarelerin ise sürdüğünü kaydetti.

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Orta Doğu'daki gerilimi sona erdirmeye yönelik diplomatik girişimler yatırımcıları bir miktar rahatlatarak petrol fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluştururken taraflardan gelen çelişkili açıklamalar düşüşü sınırlıyor.

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Fed'e ilişkin belirsizlikler talep görünümünü zayıflatıyor

Bununla birlikte, ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasına ilişkin beklentiler ve bankanın bağımsızlığına yönelik artan endişeler de baskı oluşturuyor.

ABD Yüksek Mahkemesi, Trump'ın Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook'u görevden alma girişimine ilişkin davada, Cook'un dava sürecinde görevinde kalabileceğine hükmetti.

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Başyargıç John Roberts tarafından kaleme alınan kararda, Fed'in 111 yıllık tarihinde bir yönetim kurulu üyesinin ilk kez görevden alınmaya çalışıldığı vurgulandı.

Kararda, Trump yönetiminin Ağustos 2025'te Cook'u "mortgage sözleşmelerinde yanlış beyanda bulunduğu" gerekçesiyle görevden alma girişiminde bulunduğu hatırlatılırken iddiaların doğruluğundan bağımsız olarak Cook'a gerekli bildirim ve savunma hakkının tanınmadığı belirtildi.

Kararda ayrıca Fed'in olağan siyasi süreçten uzak, kasıtlı bir bağımsızlık içinde faaliyet gösterdiği belirtilerek, siyasi müdahaleden korunmanın kurumun tasarımı ve işleyişi için kilit bir unsur olduğuna dikkat çekildi.

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Trump ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kararın yalnızca usule ilişkin gerekçelerle alındığını vurgulayarak, "Uygunsuz eylemlerde bulunmuş bir kişinin ABD'nin refahına dair hayati kararlar almasının önüne geçmek için derhal gerekli adımları atacağız." ifadesini kullandı.

Söz konusu gelişmeler, Fed'in bağımsızlığına ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşırken ABD'nin ekonomik görünümüne yönelik belirsizlikleri artırarak petrol fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor.

Öte yandan, piyasalar Fed'in yıl içinde en az bir faiz artırımı yapacağını fiyatlamaya devam ediyor. Daha sıkı para politikasının ekonomik aktiviteyi ve yakıt talebini yavaşlatabileceği beklentisi de petrol fiyatlarındaki yükselişi sınırlayan unsurlar arasında yer alıyor. Brent petrolde teknik olarak 72,80 doların destek, 74 doların ise direnç bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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