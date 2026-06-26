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Brent petrolün varili 74 dolardan işlem görüyor

26.06.2026 - 09:59 | Son Güncellenme:

#Ekonomi#Petrol Fiyatları#Brent Petrol

Brent petrolün varili, uluslararası vadeli piyasalarda 74,38 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili 74 dolardan işlem görüyor

Dün 76,09 dolara kadar yükselen Brent petrolün vadeli varil fiyatı, günü 75,5 dolardan tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.33 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 1,5 azalarak 74,38 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili de 70,69 dolardan alıcı buldu.

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Petrol fiyatları, Hürmüz Boğazı'ndaki petrol tankerlerinin geçişinin yeniden hız kazanmasıyla arz endişelerinin hafiflemesi sonucu haftanın son işlem gününde gerilemeye devam ediyor.

Hürmüz Boğazı'nda dün 70 ticari gemiyle 28 Şubat'tan sonraki en yüksek günlük gemi geçişi kaydedildi. Ağırlıklı olarak Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Irak ve İran limanlarından hareket eden ve en az 11 milyon varil ham petrol taşıyan süper tankerler, dün boğazdan geçiş yapan gemiler arasında yer aldı.

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Savaşın başladığı gün (28 Şubat) gemi geçişleri 78'e gerilerken, bu tarihten itibaren savaş öncesi seviyenin yüzde 90 altına kadar inmişti.

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Savaş öncesinde ise Hürmüz Boğazı'ndan günde 15 milyon varili ham petrol ve 5 milyon varili petrol ürünleri olmak üzere 20 milyona yakın petrol sevkiyatı gerçekleşiyordu.

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Öte yandan, İngiltere Deniz Ticaret Örgütü (UKMTO), ABD ile İran'ın mutabakat zaptından sonra ilk kez Hürmüz Boğazı yakınlarında bir geminin saldırıya uğradığını bildirdi.

UKMTO'dan yapılan açıklamada, Umman açıklarında seyir halindeki kargo gemisine kaynağı belirsiz merminin isabet ettiği belirtildi. Kargo gemisinin köprü kısmında hasar oluştuğu aktarılan açıklamada, saldırıya maruz kalan gemide can kaybı veya yaralanma olmadığı kaydedildi.

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Bu gelişmeyle bölgedeki jeopolitik riskler yeniden gündeme gelse de ateşkes sonrası boğazdaki sevkiyatların artması piyasalarda arzın kesintiye uğramayacağı yönündeki beklentileri güçlendirerek fiyatları baskılamayı sürdürüyor.

Analistler, tanker trafiğinin seyri ve Orta Doğu'daki gelişmelerin fiyatlar üzerinde belirleyici olmayı sürdüreceğini belirtirken, Venezuela'da meydana gelen depremlerin petrol üretimine etkisine ilişkin belirsizlikler de piyasalar tarafından yakından takip ediliyor.

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Brent petrolde teknik olarak 72,33 doların destek, 73,41 doların ise direnç bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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