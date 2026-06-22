Brent petrolün varili 78 dolardan işlem görüyor

Cuma günü 80,39 dolara kadar yükselen Brent petrolün vadeli varil fiyatı, günü 80,05 dolardan tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.35 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 2 azalarak 78,43 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili de 75,12 dolardan alıcı buldu.

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Fiyatlardaki düşüşte, ABD-İran görüşmelerinin ardından Tahran'a uygulanan petrol ihracatı kısıtlamalarının kaldırıldığı ve ABD'nin deniz ablukasının sona erdiğine ilişkin açıklamaların piyasalardaki arz endişelerini hafifletmesi etkili oldu.

Orta Doğu'da jeopolitik tansiyonu kalıcı olarak düşürecek nihai anlaşmaya ulaşılması amacıyla ABD ile İran arasındaki diplomatik temaslar, Pakistan ve Katar'ın arabuluculuğunda İsviçre'de devam ediyor.

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İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, görüşmelerin ilk turunun ardından ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Pakistan ve Katar arabuluculuğunda Lübnan'daki savaşı sona erdirmeye yönelik ilerleme kaydedildiğini belirtti. Erakçi, İran'a uygulanan petrol ihracatı kısıtlamalarının kaldırıldığını, ABD'nin deniz ablukasının sona erdiğini ve ülkenin dondurulmuş varlıklarının bir kısmının serbest bırakıldığını bildirdi.

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Katar ve Pakistan Dışişleri Bakanlıklarının yayımladığı ortak açıklamada, tarafların ve arabulucu ülkelerin katıldığı dörtlü görüşmelerin ilk turunun olumlu ve yapıcı bir atmosferde tamamlandığı ifade edildi. Açıklamada, ticari gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçişini sağlayacak şekilde herhangi bir olay ve yanlış anlaşılmanın önüne geçmek amacıyla mutabakat zaptının 5. paragrafında belirtilen süre boyunca taraflar arasında bir iletişim kanalı oluşturulduğu bilgisine de yer verildi.

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Brent petrolde teknik olarak 81,58 doların direnç, 76,12 doların ise destek olarak izlenebileceği belirtiliyor.