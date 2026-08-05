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Brent petrolün varili 79 dolara geriledi

05.08.2026 - 09:58 | Son Güncellenme:

#Petrol Fiyatları#Hürmüz Boğazı#ABD-İran Görüşmeleri

Brent petrolün varili uluslararası vadeli piyasalarda 79,21 dolardan işlem görüyor.

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Brent petrolün varili 79 dolara geriledi

Dün 86,33 dolara kadar yükselen Brent petrolün ekim vadeli varil fiyatı, günü 79,36 dolardan tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.32 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,19 azalarak 79,21 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün eylül vadeli varil fiyatı da 75,35 dolar olarak belirlendi.

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Fiyatlardaki düşüşte, Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğinin normalleşmesini sağlayabilecek diplomatik uzlaşıya varılabileceğine yönelik beklentiler etkili oldu. ABD Başkanı Donald Trump, Fox News kanalına verdiği mülakatta, İran ile görüşmelerin "çok iyi" ilerlediğini ve tablonun "48 saat içinde" netleşeceğini belirterek, Hürmüz Boğazı'nın da "çok yakında açılacağını" söyledi.

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HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA ANLAŞMA UMUTLARI GÜÇLENİYOR

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent de dün CNBC televizyonunda katıldığı yayında Hürmüz Boğazı'nın açılmasına ilişkin bir anlaşmaya varılması ihtimali için bugünü işaret etmişti.

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Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari ise Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için yoğun diplomatik temasların sürdüğünü ve tarafların anlaşma taslaklarını karşılıklı olarak paylaştığını aktarmıştı.

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Pakistan hükümeti kaynaklarına göre de arabulucuların Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını öngören bir belge hazırlığında olduğu, ABD ile İran arasında yürütülen dolaylı görüşmelerin de bu belgeyi nihai hale getirmek üzere son aşamaya geldiği belirtilirken, taraflar geçiş ücretleri konusunda uzlaşı arayışını sürdürüyor.

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İran ile Umman arasında Hürmüz Boğazı'nda deniz taşımacılığının yeniden güvenli şekilde sağlanmasına yönelik görüşmeler de yakından takip ediliyor.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Hürmüz Boğazı'nda gemiler için güvenli geçiş koridorlarının belirlenmesi amacıyla Umman ile yürütülen teknik ve siyasi görüşmelerde ilerleme sağlandığını açıkladı.

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HÜRMÜZ UMUTLARI PETROL FİYATLARINI BASKILADI

İran'ın İngilizce yayın yapan devlet televizyonu Press TV ise üst düzey bir İranlı yetkiliye dayandırdığı haberinde, "ABD'nin engellemelerine rağmen" İran ile Umman arasındaki Hürmüz Boğazı görüşmelerinin yeni bir aşamaya geçtiğini, Washington'ın müdahalelerinin sona ermesi halinde Tahran'ın Umman ile anlaşmaya varabileceğini aktardı.

Umman'dan bir heyet, 24 Temmuz'da Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğinin yönetimine ilişkin mekanizmayı görüşmek üzere Tahran'a gitmişti.

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Diplomatik temasların yoğunlaşması ve Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğinin normalleşmesini sağlayabilecek bir uzlaşıya varılabileceğine yönelik beklentilerin güçlenmesi, arz kesintisi endişelerini hafifleterek petrol fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor.

Öte yandan, Amerikan Petrol Enstitüsü, ABD'nin ticari ham petrol stoklarının geçen hafta önceki haftaya göre 2 milyon 690 bin varil arttığını açıkladı. Piyasa beklentisi, stoklarda 2 milyon varil düşüş yaşanacağı yönündeydi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi'nin gün içinde resmi stok verilerini açıklaması bekleniyor. Brent petrolde teknik olarak 84,23 doların direnç, 76,57 doların ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

 

 

 

 

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