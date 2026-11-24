Dün 90,51 dolara kadar yükselen Brent petrolün ocak vadeli varil fiyatı, günü 86,68 dolardan tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.44 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,61 azalarak 86,15 dolara geriledi. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün ocak vadeli varil fiyatı 79,62 dolar oldu.

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Petrol fiyatlarındaki düşüşte, küresel arz fazlası beklentileri ve Libya'da Sharara petrol boru hattının yeniden açılması etkili oldu.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), Körfez ülkelerinin ihracatındaki toparlanmanın etkisiyle yılın son çeyreğinde günlük 2 milyon varillik küresel arz fazlası oluşabileceğini öngördü. Bu yılın son çeyreğinde ve sonrasında arzın talebi aşacağı beklentisi fiyatları baskıladı.

Uluslararası basında yer alan haberlere göre, Libya Ulusal Petrol Kurumu (NOC), Sharara petrol sahasından ham petrol akışını boru hattının yeniden açılmasının ardından başlattı.

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NOC, pazartesi yaptığı açıklamada, ülkenin en büyük petrol sahalarından Sharara'dan gelen boru hattındaki bir vananın "yasa dışı bir grup" tarafından kapatıldığını ve bu durumun günlük yaklaşık 350 bin varillik üretim kaybına yol açacağını bildirmişti.

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Enerji altyapılarına yönelik saldırılar fiyatların düşüşünü kısıtlıyor

Öte yandan, İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'daki bir petrol rafinerisine saldırdıklarını açıklaması ve Hürmüz Boğazı yakınlarında deniz taşımacılığına yönelik saldırıların bildirilmesi, bölgedeki arz güvenliğine ilişkin riskleri gündemde tuttu.

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Suudi Arabistan'ın batısındaki Kızıldeniz kıyısında yer alan Rabığ Petrol Rafinerisi'ne yönelik bir saldırı yaptıklarını öne süren Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, başkent Riyad'ın güneyinde yer alan Vadi Devasir bölgesinde de bir radarı hedef aldıklarını ifade etti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu da Hürmüz Boğazı'nda izin verilmeyen güzergahları kullanan 3 petrol tankerinin deniz mayınlarına çarpması sonucu patlayarak alev aldığını duyurdu.

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Ukrayna ordusu ve güvenlik güçlerinin de Rusya'daki iki farklı petrol rafinerisi ile bir petrol pompalama istasyonuna saldırılar düzenlediği bildirildi.

Rusya'nın Perm bölgesinde Rus petrol şirketi Lukoil'e ait bir petrol rafinerisine saldırı düzenlendiği aktarılan açıklamada, hedefin Ukrayna sınırından 1500 kilometreden fazla mesafede yer aldığı belirtildi.

Hedef alınan tesisin yıllık yaklaşık 13 milyon ton petrol işleme kapasitesine sahip olduğu kaydedilen açıklamada, "Tesis 60'tan fazla ürün çeşidi üretiyor ve Rus ordusuna tedarik sağlıyor." ifadesi kullanıldı.

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Açıklamada ayrıca, Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'ndeki Almetyevsk şehri yakınlarında yer alan petrol pompalama istasyonunun da hedef alındığı bildirildi.

Tesisteki 4 petrol depolama tankının isabet aldığı vurgulanan açıklamada, saldırının ordu ve Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) tarafından ortak şekilde düzenlendiği aktarıldı. Brent petrolde teknik olarak 87 dolar direnç, 85,42 dolar ise destek bölgesi olarak izleniyor.