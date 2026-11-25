Dün 88,87 dolara kadar yükselen Brent petrolün ocak vadeli varil fiyatı, günü 88,78 dolardan tamamladı.

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Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.10 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 1 azalarak 87,88 dolara geriledi. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün ocak vadeli varil fiyatı 81,03 dolar oldu.

Petrol fiyatlarındaki düşüşte, ABD'nin ham petrol stoklarındaki artışın yanı sıra küresel petrol arzının talebi aşacağına ilişkin beklentilerin güçlenmesi etkili oluyor.

Amerikan Petrol Enstitüsü (API), dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'nin ticari ham petrol stoklarının geçen hafta bir önceki haftaya göre 126 bin varil arttığını açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların 900 bin varil artacağı yönündeydi.

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Beklentinin altında kalan stoklardaki artış, ülkede arza ilişkin endişeleri hafifleterek fiyatların aşağı yönlü hareketini destekliyor.

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Bununla birlikte, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), Körfez ülkelerinin petrol ihracatındaki toparlanmanın etkisiyle yılın son çeyreğinde günlük 2 milyon varillik küresel arz fazlası oluşabileceğini öngörüyor.

Ayrıca, Libya'nın Şerare petrol sahasına bağlı boru hattında kesintiye uğrayan petrol akışının yeniden başlaması da küresel arza ilişkin endişeleri hafifletiyor.

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Uluslararası basında yer alan haberlere göre, Libya Ulusal Petrol Kurumu (NOC), boru hattının yeniden açılmasının ardından Şerare petrol sahasından ham petrol akışının yeniden başladığını bildirdi.

NOC, pazartesi günü yaptığı açıklamada, ülkenin en büyük petrol sahalarından Şerare’ye bağlı boru hattındaki bir vananın "yasa dışı bir grup" tarafından kapatıldığını ve bu durumun günlük yaklaşık 350 bin varillik üretim kaybına yol açacağını bildirmişti.

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Bunun yanı sıra, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun 29 Kasım'da gerçekleştireceği toplantı öncesinde, grubun 2027’ye ilişkin üretim politikası yatırımcıların odağında yer alıyor.

Öte yandan, Hürmüz Boğazı çevresinde artan güvenlik risklerinin küresel petrol arzında aksamalara yol açabileceğine ilişkin endişeler fiyatlardaki düşüşü sınırlıyor.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Donanması tarafından yapılan yazılı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nın doğusunda "izinsiz güzergahı" kullanan iki petrol tankerinin deniz mayınına çarparak alev aldığı bildirildi.

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Açıklamada, söz konusu tankerlerin İran'ın "sahte ve yetkisiz" olarak nitelendirdiği güzergahta seyrettiği ve deniz mayınlarına çarpmaları sonucu meydana gelen patlamanın ardından alev aldığı belirtildi.

Navigasyon ve takip sistemleri kapalı olan gemilerin mürettebatına uyarıda bulunulan açıklamada, ABD'nin "yalanlarına" inanmamaları ve gemilerinin deniz mayınlarının bulunduğu bölgelere sürüklenmesine izin vermemeleri çağrısı yapıldı.

Brent petrolde teknik olarak 89,89 dolar direnç, 83,41 dolar ise destek bölgesi olarak izleniyor.