Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaBrent petrolün varili 91 dolar oldu
HaberlerUzmanpara

Brent petrolün varili 91 dolar oldu

20.08.2026 - 09:47 | Son Güncellenme:

#Petrol Fiyatları#ABD-İran Gerilimi#Hürmüz Boğazı

Brent petrolün varili uluslararası vadeli piyasalarda 91,82 dolardan işlem görüyor.

Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Brent petrolün varili 91 dolar oldu

Dün 92,81 dolara kadar yükselen Brent petrolün ekim vadeli varil fiyatı, günü 91,62 dolardan tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.18 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,2 artarak 91,82 dolar oldu.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün ekim vadeli varil fiyatı da 84,51 dolar olarak belirlendi. Petrol fiyatları, ABD/İsrail-İran Savaşı ve Hürmüz Boğazı'ndaki deniz taşımacılığının güvenliğine ilişkin belirsizliklerin etkisiyle yüksek seviyelerdeki seyrini sürdürüyor.

Piyasalar bunu konuşuyor: Altında kritik eşik aşıldı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRPiyasalar bunu konuşuyor: Altında kritik eşik aşıldı!Haberi Görüntüle

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın tamamen kendi kontrollerinde olduğunu savunarak, İran'la müzakerelerin "bir noktada" devam edebileceğini belirtti. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ise Hürmüz Boğazı'nın açılması için ABD'nin mutabakat kapsamında belirlenen şartları yerine getirmesi gerektiğini belirterek, abluka ve petrol yaptırımları kaldırılmadan boğazın açılmayacağını söyledi.

Haberin Devamı

Trump, İran'a yönelik eşi benzeri görülmemiş boyutta bir "ekonomik operasyon" ilan ettiğini de belirterek, Tahran yönetimine destek veren ülkeleri de ağır ekonomik sonuçlarla karşılaşmakla tehdit etti.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) İran'la finansal ve ekonomik işlemleri askıya alması da bölgesel gerilimi artırıyor. BAE Dışişleri Bakanlığı, salı günü İran'la tüm ticari faaliyetlerin, alışverişlerin ve mali işlemlerin ikinci bir duyuruya kadar durdurulduğunu duyurmuştu.

Haberin Devamı

ABD'DE PETROL VE BENZİN STOKLARI ARTTI

Öte yandan, ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 4 milyon 400 bin varil artışla 428 milyon 800 bin varil seviyesine yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 200 bin varil artacağı yönündeydi.

Afrika kaynaklı ‘çifte sıcak hava dalgası’ için alarm verildi! ‘İstanbul 35’i görür’
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRAfrika kaynaklı ‘çifte sıcak hava dalgası’ için alarm verildi! ‘İstanbul 35’i görür’Haberi Görüntüle

Bu dönemde ABD'nin benzin stokları da 700 bin varil artışla 209 milyon 400 bin varil olarak kayıtlara geçti. Petrol ve benzin stoklarındaki artış talebin düşük seyrettiği algısı yaratarak fiyatların yukarı yönlü hareketini kısıtlıyor. Brent petrolde teknik olarak 92,24 doların direnç, 91,46 doların ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

EN ÇOK OKUNANLAR
Marmara 8 saatte 36 kez sallandı Depremler ne anlama geliyor
Marmara 8 saatte 36 kez sallandı! Depremler ne anlama geliyor?
Türk radarları saldırıyı gördü
Türk radarları saldırıyı gördü
Viyana’da çalındı Türkiye’de çıktı
Viyana’da çalındı Türkiye’de çıktı
Fenerbahçede çanlar İsmail Kartal için çalıyor
Fenerbahçe'de çanlar İsmail Kartal için çalıyor!
Yazarlar
Tunca Bengin
Tunca BenginBatsın sizin koltuğunuz!..
Melih Aşık
Melih AşıkTIP FAKÜLTESİ
Hakkı Öcal
Hakkı ÖcalKısa bir Amerika gözlemi
Ali Eyüboğlu
Ali EyüboğluSabahat Akkiraz tartışma yarattı
Eren Aka
Eren AkaGoogle da Yandex de karadan gidiyor!
Çağdaş Ertuna
Çağdaş ErtunaSanat dünyasında Asya’nın yükselişi
Prof. Dr. Mahmut Özer
Prof. Dr. Mahmut Özer2026 YKS Sonuçlarındaki Düşündüren Tablo
İlgili Haberler
Şişli’de boşaltılan binada ceset Anahtarları teslim edeceği gün son kez görüldü
Şişli’de boşaltılan binada ceset! Anahtarları teslim edeceği gün son kez görüldü
Taksi içinde polisle çatıştı Bir kişinin öldüğü olayda yeni gelişme
Taksi içinde polisle çatıştı! Bir kişinin öldüğü olayda yeni gelişme
Narin Güran’ın babası Arif Güran mezarı başında konuştu: 2 yıldır hepimiz ölüyüz
Narin Güran’ın babası Arif Güran mezarı başında konuştu: 2 yıldır hepimiz ölüyüz
Ankara’da fuhuş ve göçmen kaçakçılığı operasyonu: 44 şüpheli yakalandı
Ankara’da fuhuş ve göçmen kaçakçılığı operasyonu: 44 şüpheli yakalandı