Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaBrent petrolün varili 91 dolardan işlem görüyor
HaberlerUzmanpara

Brent petrolün varili 91 dolardan işlem görüyor

29.05.2026 - 10:48 | Son Güncellenme:

#Petrol Fiyatları#Brent Petrol#ABD-İran Anlaşması

Brent petrolün varili, uluslararası vadeli piyasalarda 91,54 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili 91 dolardan işlem görüyor

Dün 95,98 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 92,70 dolardan tamamladı. Brent petrolün vadeli varil fiyatı, bugün saat 10.08 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 1,26 azalarak 91,54​​​​​​​ dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 87,54 dolardan alıcı buldu.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Fiyatlardaki kısmi düşüşte, ABD ile İran'ın ateşkesi uzatma konusunda anlaşmaya vardığına yönelik haberler etkili oldu.

Uzmanlar, piyasada çatışmanın sona erdiği ve taraflar arasında anlaşmaya varılacağı yönündeki beklentinin hakim olduğunu belirterek, bu algının sürmesi halinde ham petrol fiyatlarının 80 dolar seviyelerine doğru gerileyebileceğini ifade etti.

Son dönemde petrol fiyatlarında yüksek oynaklık gözlenirken, ABD ile İsrail'in İran'a yönelik 3 ay süren operasyonlarının sona erebileceğine ilişkin sinyaller ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılacağı beklentileri petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü baskıyı kısıtladı.

Haberin Devamı

Dünya petrol arzının yaklaşık beşte biri ile LNG tedarikinin önemli bölümünün geçtiği Boğaz'daki deniz trafiğinin hala savaş öncesi seviyelerin oldukça altında olduğu belirtilirken, uzmanlar Boğaz'daki deniz trafiğinin yeniden normalleşmesinin petrol piyasasına kısa vadede bir miktar rahatlama sağlayabileceğini ancak toparlanmanın hızı ve kalıcılığı konusunda belirsizliklerin sürdüğünü kaydetti.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Öte yandan, ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 3 milyon 300 bin varil azalışla 441 milyon 700 bin varil seviyesine gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 2 milyon 800 bin varil azalacağı yönündeydi.

Haberin Devamı

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları da yaklaşık 9 milyon 100 bin varil azalarak 365 milyon 100 bin varil seviyesine düştü. Bu dönemde ABD'nin benzin stokları ise yaklaşık 2 milyon 600 bin varil azalışla 211 milyon 600 bin varil olarak kayıtlara geçti.

Haberin Devamı

Aynı dönemde ABD'nin günlük ham petrol üretimi, 16-22 Mayıs haftasında 13 bin varil artarak 13 milyon 715 bin varile ulaştı. Ülkenin ham petrol ithalatı, geçen hafta önceki haftaya göre günlük 803 bin varil azalışla 6 milyon 212 bin varil, ham petrol ihracatı ise günlük 1 milyon 164 bin varil azalışla 4 milyon 440 bin varil oldu.

Uzmanlar, ABD verilerinin ülkede petrol tüketiminin çok güçlü olduğunu gösterdiğini vurgulayarak yaz sezonu öncesi benzin ve petrol depolarındaki hızlı erimenin, ABD'nin petrolü dışarıya satmak yerine kendi iç piyasasında harcadığına işaret ettiğini belirtti. Ülkedeki bu yüksek tüketim, jeopolitik anlaşmalar nedeniyle düşen petrol fiyatlarının daha da aşağı gitmesini engelleyen en önemli destek unsuru olarak görülüyor.

Haberin Devamı

Brent petrolde teknik olarak 92,32 doların direnç, 91,46 doların destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

EN ÇOK OKUNANLAR
Mimar Sinanın 438 yıllık sırrı çözüldü
Mimar Sinan'ın 438 yıllık sırrı çözüldü
Eski İsrail casusundan canlı yayında Türkiye itirafı Bir sonraki savaşa işaret etti: Fırtına yaklaşıyor
Eski İsrail casusundan canlı yayında Türkiye itirafı! Bir sonraki savaşa işaret etti: 'Fırtına yaklaşıyor'
Çocukları için Özbekistan’a taşındılar ‘Türk olarak iş fırsatı bulup geldiyseniz çok şanslısınız
Çocukları için Özbekistan’a taşındılar! ‘Türk olarak iş fırsatı bulup geldiyseniz çok şanslısınız'
Galatasaraydan yeni loca projesi İşte kasaya girecek para
Galatasaray'dan yeni loca projesi! İşte kasaya girecek para
Yazarlar
Özay Şendir
Özay ŞendirHa İsrail ha Hindistan...
Abbas Güçlü
Abbas GüçlüLGS, YKS ve fırsat eşitliği?
Abdullah Karakuş
Abdullah KarakuşAna muhalefet içindeki muhalefet
Mehmet Tez
Mehmet Tez‘Yapay zekâ kullanılmamıştır’
Atilay Kandemir
Atilay KandemirAyrılmaz arkadaşlar
İlgili Haberler
Kırıkkalede korkunç kaza Yoldaki su birikintisi 3 can aldı
Kırıkkale'de korkunç kaza! Yoldaki su birikintisi 3 can aldı
Serinlemek için girdiği denizde kayboldu 40 metre açıkta hareketsiz bulundu: Durumu ağır
Serinlemek için girdiği denizde kayboldu! 40 metre açıkta hareketsiz bulundu: Durumu ağır
Bayram dönüşü yoğunluğu başladı Trafik, yer yer durma noktasına geldi
Bayram dönüşü yoğunluğu başladı! Trafik, yer yer durma noktasına geldi
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbulun fethini hala hazmedemeyen hazımsızlar var
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'un fethini hala hazmedemeyen hazımsızlar var