Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaBrent petrolün varili 91 dolardan işlem görüyor
HaberlerUzmanpara

Brent petrolün varili 91 dolardan işlem görüyor

19.08.2026 - 09:39 | Son Güncellenme:

#Enerji Piyasaları#Petrol Fiyatları#Hürmüz Boğazı

Brent petrolün varili uluslararası vadeli piyasalarda 91,57 dolardan işlem görüyor.

Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Brent petrolün varili 91 dolardan işlem görüyor

Dün 92 dolara kadar yükselen Brent petrolün ekim vadeli varil fiyatı, günü 91,02 dolardan tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.29 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,59 artarak 91,57 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün ekim vadeli varil fiyatı da 84,67 dolar olarak belirlendi.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Petrol fiyatları, İran ile ABD arasındaki ateşkesin sona ermesi ve Hürmüz Boğazı'na ilişkin artan güvenlik risklerinin arz endişelerini artırmasıyla yükselişini üst üste 4. işlem gününde sürdürdü. Brent petrolün 91 doların üzerinde seyretmesinde, Hürmüz Boğazı'na ilişkin belirsizlik ve bölgedeki jeopolitik riskler etkili oluyor.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la herhangi bir görüşme yapılmadığını belirterek Hürmüz Boğazı'nın açık olduğunu ve ABD'nin kontrolünde bulunduğunu savundu. Trump ayrıca sosyal medya hesabından boğazın "ABD toprağı" olarak gösterildiği bir harita paylaştı.

Haberin Devamı
Altın yeniden yükselişe geçti! İşte piyasaların kilitlendiği gelişme
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRAltın yeniden yükselişe geçti! İşte piyasaların kilitlendiği gelişmeHaberi Görüntüle

Trump'ın açıklamaları, İran'ın Hürmüz Boğazı'nın gemi trafiğine kapalı olduğu yönündeki beyanıyla çelişti. Uzmanlar, Hürmüz ve Bab el-Mendeb boğazlarındaki güvenlik risklerinin deniz taşımacılığını olumsuz etkileyerek kısa vadede petrol fiyatlarını desteklediğini belirtiyor.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğinin yavaşladığı görülürken, gemi sahiplerinin boğazın yeniden açılmasına ilişkin net sinyal bulunmaması nedeniyle alternatif güzergahlara yöneldiği bildirildi.

Haberin Devamı

Körfez'deki üreticiler alternatif ihracat güzergahları ararken, Irak hükümeti de Hürmüz Boğazı'nı kullanmadan ham petrol ihracatına yönelik yeni mekanizmaları onayladı. Bu kapsamda yapılacak sözleşmeler 1 Eylül'den itibaren 3 ay geçerli olacak. Aynı zamanda, Amerikan Petrol Enstitüsü'ne (API) verilerine göre, ABD'de geçen hafta ham petrol ve distilat stokları azalırken benzin stokları arttı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi'nin (EIA) resmi petrol stok verilerinin bugün açıklanması bekleniyor. Reuters'ın anketine katılan analistler, 14 Ağustos'ta sona eren haftada ABD'nin ham petrol stoklarının yaklaşık 600 bin varil azalmasını bekliyor.

Haberin Devamı

Brent petrolde teknik olarak 91,90 doların direnç, 91,34 doların ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.​​​​​​​

EN ÇOK OKUNANLAR
Furkan Vakfına operasyon Alparslan Kuytul gözaltına alındı
Furkan Vakfı'na operasyon! Alparslan Kuytul gözaltına alındı
Altın yeniden yükselişe geçti
Altın yeniden yükselişe geçti!
İsrail önce Suriyeye saldırdı, sonra Türkiyeyi hedef aldı
İsrail önce Suriye'ye saldırdı, sonra Türkiye'yi hedef aldı!
Şekerde acı oyun
Şekerde acı oyun
Yazarlar
Özay Şendir
Özay ŞendirCENTCOM’un silmediği paylaşım…
Abbas Güçlü
Abbas GüçlüYKS’de YÖK ve ÖSYM memnun, peki adaylar?
Dilara Koçak
Dilara KoçakBağırsak bakterilerinizin menüsünde ne var?
Asu Maro
Asu MaroSes, yaş, kilo bilirkişileri
Servet Yıldırım
Servet YıldırımGüngör Uras’tan bizlere kalan...
İlgili Haberler
İstanbul’un yanı başındaki kabus Mıknatısla ev temizliyorlar: Yemeğin içine bile bakıyorum
İstanbul’un yanı başındaki kabus! Mıknatısla ev temizliyorlar: Yemeğin içine bile bakıyorum
Ankarada fuhuş ağı çökertildi 26 gözaltı
Ankara'da fuhuş ağı çökertildi! 26 gözaltı
Burnu kırıldı, 4 operasyon sonrası hayatı kabusa döndü: Resmen hayattan koptum
Burnu kırıldı, 4 operasyon sonrası hayatı kabusa döndü: Resmen hayattan koptum
Azınlık okullarıyla ilgili DMMden açıklama
Azınlık okullarıyla ilgili DMM'den açıklama