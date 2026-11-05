Canlı Borsa3
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaBrent petrolün varili 94,07 dolardan işlem görüyor
HaberlerUzmanpara

Brent petrolün varili 94,07 dolardan işlem görüyor

05.11.2026 - 09:53 | Son Güncellenme:

#Ekonomi#Petrol Fiyatları#ABD Seçimleri

Brent petrolün varili, uluslararası vadeli piyasalarda 94,07 dolardan işlem görüyor.

Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Brent petrolün varili 94,07 dolardan işlem görüyor

Dün 104,96 dolara kadar yükselen Brent petrolün ocak vadeli varil fiyatı günü 94,62 dolardan tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.35 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,6 düşüşle 94,07 dolara geriledi.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün aralık vadeli varil fiyatı 87,06 dolar oldu. Petrol fiyatlarındaki düşüşte, ABD ara seçimlerinin İran savaşında diplomatik çözüm ihtimalini güçlendirebileceği beklentisi etkili oldu.

Kesinleşmeyen sonuçlara göre Demokratların seçimlerde elde ettiği başarı, ABD Başkanı Donald Trump'ın askeri hareket alanını daraltabileceği ve İran'la anlaşma arayışını hızlandırabileceği beklentilerini güçlendirdi.

ABD'de 3 Kasım'da düzenlenen ara seçimlerde oy sayımları devam ederken Temsilciler Meclisi için yapılan yarışta Demokratlar 240, Cumhuriyetçiler 147 sandalye kazandı.

Haberin Devamı

Trump, Kongre ara seçimlerinde Demokratlara karşı yaşadıkları yenilginin büyük ölçüde "İran savaşı" ve savaşın yol açtığı "hayat pahalılığından" kaynaklandığını söyledi.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Trump yönetiminden adının açıklanmasını istemeyen bir kaynak ise Fox'a yaptığı açıklamada, Başkan Yardımcısı JD Vance'in seçim sonrası Cumhuriyetçi seçmeni tekrar birleştirmek adına "İran savaşını bitirmek, yaşam maliyeti ve enflasyona odaklanılması, ABD'nin öncelik edinilmesi ve İsrail ile ilişkilerin değiştirilmesi" hedeflerini ortaya koyduğunu belirtti.

Haberin Devamı

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Tümgeneral Muhsin Rızai, Trump'ın başlattığı İran savaşının "kendisi için siyasi yenilgiye neden olduğu" değerlendirmesinde bulundu.

Söz konusu gelişmeler piyasalarda jeopolitik risk primini düşürürken, yatırımcılar ABD-İran geriliminin yeniden tırmanması ihtimalini de göz ardı etmiyor. Analistler, Hürmüz Boğazı'ndan sevkiyatın toparlanmasının küresel piyasayı yeniden arz fazlasına taşıdığını ancak mevcut jeopolitik risklerin fiyatlardaki yükseliş ihtimalini koruduğunu belirtiyor.

Haberin Devamı

ABD petrol stoklarındaki azalış fiyatlardaki düşüşü sınırlıyor

ABD'nin ticari ham petrol stoklarında yaşanan azalış ise talebin yüksek seyrettiği algısı yaratarak fiyatların düşüşünü kısıtlıyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 900 bin varil azalışla 409 milyon 800 bin varil seviyesine gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 1 milyon 700 bin varil azalacağı yönündeydi.

Haberin Devamı

Ülkenin ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 400 bin varil azalarak 282 milyon 200 bin varil seviyesine geriledi. Bu dönemde ABD'nin benzin stokları, 200 bin varil azalışla 209 milyon varil olarak kayıtlara geçti. Brent petrolde teknik olarak 102,47 doların direnç, 89,61 doların ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

EN ÇOK OKUNANLAR
Emekliye 10-15 bin TL seyyanen zam gündemde
Emekliye 10-15 bin TL seyyanen zam gündemde
Trumpa büyük darbe
Trump'a büyük darbe
Terk ettiler, 35 yıl sonra geri döndüler: Burası tatil köyü gibi
Terk ettiler, 35 yıl sonra geri döndüler: Burası tatil köyü gibi
Çin’e karavanla giden ilk Türk kadını
Çin’e karavanla giden ilk Türk kadını!
Yazarlar
Tunca Bengin
Tunca BenginSeçmen o mu bu mu haklıydı diye bakar mı?
Melih Aşık
Melih AşıkBAY KEMAL VAY KEMAL
Hakkı Öcal
Hakkı ÖcalNetanyahu bitti; ama sıra Trump’da değil!
Ali Eyüboğlu
Ali Eyüboğlu‘Taş ve Tüy’ ödülleri kimlere ders oldu?
Eren Aka
Eren AkaKoşmak da paralı oldu!
Çağdaş Ertuna
Çağdaş ErtunaV&A’de İstanbul sergisi
Osman Gençer
Osman GençerDünya Etik Günü kutlaması neyimize
Prof. Dr. Mahmut Özer
Prof. Dr. Mahmut ÖzerNasîrüddin Tûsî’nin Nefsü’l-Emr Teorisine Katkısı
Şükrü Andaç
Şükrü Andaçİzmir ‘süper’ yatırımlarla zenginleşecek
İlgili Haberler
Son dakika... ABDde ara seçim sonuçları Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yakın diyalog halinde olmaya devam edeceğiz
Son dakika... ABD'de ara seçim sonuçları! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yakın diyalog halinde olmaya devam edeceğiz
İstanbulda tedirgin eden görüntü Çalışanlar sopalarla nöbet tuttu: Kimse de yardım etmiyor
İstanbul'da tedirgin eden görüntü! Çalışanlar sopalarla nöbet tuttu: Kimse de yardım etmiyor
Mehmet Muharrem Kasapoğluna NATO PAda yeni görev
Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na NATO PA'da yeni görev
Babasından miras kaldı Evinin odasında saklıyor: Gelecek nesillere aktarmak istiyorum
Babasından miras kaldı! Evinin odasında saklıyor: Gelecek nesillere aktarmak istiyorum