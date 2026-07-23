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Brent petrolün varili 96 dolardan işlem görüyor

23.07.2026 - 10:23 | Son Güncellenme:

#Petrol Fiyatları#ABD-İran Gerilimi#Hürmüz Boğazı

Brent petrolün varili, uluslararası vadeli piyasalarda 96,64 dolardan işlem görüyor.

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Brent petrolün varili 96 dolardan işlem görüyor

Dün 95,63 dolara kadar yükselen Brent petrolün vadeli varil fiyatı, günü 94,07 dolardan tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.42 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 2,74 artarak 96,64 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili de 88,52 dolardan alıcı buldu.

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Yaklaşık 6 haftanın en yüksek seviyelerinde seyreden fiyatlardaki artışta, ABD ile İran arasında artan çatışmaların yanı sıra bölgedeki iki kilit enerji koridoru Hürmüz ve Babülmendep boğazlarında petrol sevkiyatının aksayabileceğine yönelik endişeler etkili oldu.

ABD, İran'ın Hürmüz Boğazı'nda "ticari gemileri tehdit etme kabiliyetini zayıflatmayı amaçlayan" saldırı dalgalarını sürdürürken İran da Körfez'deki ABD üslerine yönelik misillemelerine devam ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran'ın Hürmüz Boğazı'nda gemiye füze, roket, insansız hava aracı veya başka bir silahla ateş açması halinde ABD'nin Tahran'da veya yakınındaki bir köprü ya da elektrik santralini bombalayacağını ifade etti.

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Devrim Muhafızları Ordusu Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Mecid Musevi ise yayımladığı bildiride, Trump'ın İran'ın altyapısına yönelik saldırı tehdidine yanıt olarak, "Köprülerimiz ya da enerji santrallerimiz saldırıya uğrarsa ABD'nin bölgedeki müttefiklerinin elektriği kesilecektir." ifadesini kullandı.

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Söz konusu çatışmaların Hürmüz Boğazı üzerinden petrol sevkiyatını aksatabileceğine yönelik endişeler sürerken Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik deniz ablukasının ardından Babülmendep Boğazı'ndaki güvenlik riskinin artması da fiyatları yukarı yönlü etkiliyor.

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Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, yaptığı görüntülü açıklamada, geçiş yasağı kararını ihlal ettiği için Kızıldeniz'de Suudi Arabistan'a ait iki petrol tankerini insansız hava araçları ve füzelerle hedef aldıklarını açıkladı.

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Seri, 20 Temmuz'da, Suudi Arabistan'ı yaklaşık 12 yıldır Yemen'e abluka uygulamakla suçlayarak buna "karşı abluka" ile yanıt vereceklerini duyurmuştu.

Öte yandan, ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının piyasa beklentisinin aksine geçen hafta önceki haftaya göre 2 milyon varil, benzin stoklarının ise 800 bin varil arttığını açıkladı.

Brent petrolde teknik olarak 97,99 doların direnç, 91,71 doların ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

 

 

 

 

 

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